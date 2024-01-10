الأربعاء 10 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 فى حادث تصادم بـ"صحراوى البحيرة"

حادث تصادم بمحافظة
حادث تصادم بمحافظة البحيرة

لقى 3  أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 9  بجروح وكسور وكدمات متفرقة إثر حدوث تصادم بين عدد من السيارات الملاكى والنقل بالطريق الصحراوي عند  الكيلو 72 اتجاه الإسكندرية.

تلقى اللواء محمود هويدى، مدير أمن البحيرة،  إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وكشفت التحريات، عن تصادم سيارتين ميكروباص على الطريق الصحراوى، أمام الكيلو 72.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 مواطنين، ونقلوا إلى مستشفى وادى النطرون لتلقى العلاج ومصرع  ثلاثة أشخاص آخرين. 

وجار رفع الآثار الناجمة عن الحادث وجار فتح الطريق أمام  السيارات.

وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن. 

حادث الصحراوى محافظة البحيرة الطريق الصحراوي مدير أمن البحيرة وادى النطرون

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