الأربعاء 10 يناير 2024
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محافظات

"غطاس" يتابع أعمال حرث أحد الأراضي الزراعية المبورة بطريق دمنهور أبو حمص

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكدت الدكتورة  نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ، ضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم المساس بها وتكثيف الجولات المرورية على الأراضى الزراعية المبورة بنطاق المحافظة للتأكد من عدم صلاحية تلك الأراضى للزراعة وذلك بجميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وقام  كامل غطاس  السكرتير العام المساعد للمحافظة، بمتابعة أعمال حرث أحد الأراضي الزراعية المبورة بنطاق دمنهور / أبو حمص التى قامت نائب محافظ البحيرة بالمرور عليها سابقًا ووجهت بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة تلك الأراضي للزراعة حيث تم التأكد من صلاحيتها للزراعة وتوافر كافة المقومات بها.

وشددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيرة إلى أن عقوبة تبوير الأراضى الزراعية المنزرعة تصل إلى الحبس سنتين وغرامة مالية، مؤكدة على تكثيف الجهود للقضاء على تلك الظاهرة نهائيًا والتعامل بكل حسم وعدم التهاون في حقوق الأجيال القادمة.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بحملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع ٢٧٦ حالة إشغال بدمنهور بنطاق عدة مناطق "عرابى - الجيش- خلف الصدر- الجمهورية - الشاذلى - الكورنيش".

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برفع ٥٣٧ حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية، ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود حملة مكبرة بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية والأسواق أسفرت عن رفع ١٧٢ حالة إشغال طريق.

وفى ذات السياق قامت الوحدة المحلية المحمودية بحملات مماثلة أسفرت عن رفع ٦٠ حالة إشغال وبمركز رشيد تم رفع ٢٤ حالة إشغال طريق، وقامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الدلنجات بحملة مكثفة بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية أسفرت عن رفع ٨٠ حالة إشغال طريق وبمركز أبو حمص تم رفع ١٥ حالة اشغال ثابت ومتحرك وتحرير ٨ محاضر إشغال.

الأراضي الزراعية محافظة البحيرة حملة ازالات بالبحيرة نهال بلبع دمنهور

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