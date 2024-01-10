الأربعاء 10 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب «ميكروباص» بالبحيرة

جانب من الحادث بمحافظة
جانب من الحادث بمحافظة البحيرة

لقي 5 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 5 أشخاص آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، أثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي، بدائرة قسم شرطة النوبارية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصاريح الدفن
.
وتلقي اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة النوبارية، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بدائرة القسم، وتم نقل الجثث لمستشفى قسم النوبارية تحت تصرف النيابة العامة.
وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة "ا. ع" ٢٦ سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وإصابة“ ر. خ ”٣٠ سنة بكدمات متفرقه بالجسم، وإصابة“ ع. م ”٣٠ سنة ذكر بكدمات متفرقه بالجسم ، والطفل“ خ. ح ”عمره سنة، أصيب بكدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص غرب النوبارية.
كم لقي مصرعه كل من:“ ع. م ”٤٥ سنة  جثة هامدة بالجسم، وشخص مجهول الهوية، و "م. ب" ٣٥  سنة جثة هامدة،“ ا. م ”٤٠ سنة جثة هامدة، ومجهول  ٤٣  سنة جثة هامدة.
وتم تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.

انقلاب سيارة ميكروباص مدير أمن البحيرة مركز شرطة النوبارية قسم شرطة النوبارية

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