الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم البحيرة": رفع درجة الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أنه في إطار الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية العامة 2023/2024 والتي تنطلق يوم الأربعاء 17 من يناير الجاري وتستمر لمدة 7 أيام حتى الأربعاء 24 يناير تم عقد اجتماع مع رؤساء لجان إدارات المستوي الثاني، وذلك بقاعة مركز إعداد القادة التربوين بدمنهور بحضور الدكتور محمد الغراوي، مدير عام الشئون التنفيذية ومديري الادارات التعليمية ومحمود زويل رئيس اللجنة الإدارية ومحمود زايد رئيس لجنة رؤساء اللجان داخل جميع مدارس محافظة البحيرة. 

التنسيق مع رؤساء لجان سير الامتحانات ومديري الادارات التعليمية 

كما أكد يوسف الديب وكيل الوزارة خلال الاجتماع، على توفير الجو المناسب لأبنائنا الطلاب لأدائهم امتحاناتهم بسهولة ويسر، مع قيام لجنة الادارة بالتنسيق مع رؤساء لجان سير الامتحانات ومديري الادارات التعليمية بسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات، مشددا على الالتزام بالتعليمات التالية: الالتزام التام بكافة القوانين والقواعد واللوائح المنظمة للامتحانات، والتنسيق مع الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحانات بنطاق المحافظة، ومواجهه كافة أنواع وصور الغش ومنع دخول أجهزة المحمول والأجهزة المختلفة للجان سواء للطلاب والملاحظين مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أنه تم التوجيه بتكثيف أعمال النظافة داخل المدارس ودورات المياه مع قيام الادارات التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف اعمال النظافة خارج اللجان، ومنع الباعة الجائلين حول المدارس، مع توفير حجرة اسعافات أولية بكل لجنة يتوافر بها طبيب أو ممرضة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها فورا، متمنيا لجميع أبنائه الطلاب النجاح والتوفيق.

البحيرة محافظة البحيرة الشهادة الإعدادية بالبحيرة يوسف الديب تعليم البحيرة

مواد متعلقة

"زراعة البحيرة" تنظم يوما تدريبيا عن إنتاج البطاطس فى ظل التحديات المناخية

إزالة 13 حالة تعدي على مساحة 2400 متر مربع في 7 مراكز بالبحيرة

الكشف على 396 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بإيتاى البارود

ضبط 7 أطنان دقيق ومكرونة مجهولة المصدر بدمنهور فى البحيرة

ندوة تثقيفية عن "أسباب انتشار ظاهرة الطلاق وكيفية علاجها" بمركز الرحمانية

مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب «ميكروباص» بالبحيرة

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 فى حادث تصادم بـ"صحراوى البحيرة"

"غطاس" يتابع أعمال حرث أحد الأراضي الزراعية المبورة بطريق دمنهور أبو حمص

الأكثر قراءة

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

دار الإفتاء: السبت القادم غرة شهر رجب لعام 1445 هجريًا

لوائح "كاف" تصدم منتخب مصر قبل مواجهة موزمبيق فى أمم إفريقيا 2023

ما الحل.. لو رفضت إسرائيل حكم محكمة العدل الدولية؟

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

أسعار الذهب تواصل التراجع محليًا رغم الارتفاع عالميًا.. والدولار ينخفض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟