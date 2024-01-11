وكيل "تعليم البحيرة": رفع درجة الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أنه في إطار الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية العامة 2023/2024 والتي تنطلق يوم الأربعاء 17 من يناير الجاري وتستمر لمدة 7 أيام حتى الأربعاء 24 يناير تم عقد اجتماع مع رؤساء لجان إدارات المستوي الثاني، وذلك بقاعة مركز إعداد القادة التربوين بدمنهور بحضور الدكتور محمد الغراوي، مدير عام الشئون التنفيذية ومديري الادارات التعليمية ومحمود زويل رئيس اللجنة الإدارية ومحمود زايد رئيس لجنة رؤساء اللجان داخل جميع مدارس محافظة البحيرة.

التنسيق مع رؤساء لجان سير الامتحانات ومديري الادارات التعليمية

كما أكد يوسف الديب وكيل الوزارة خلال الاجتماع، على توفير الجو المناسب لأبنائنا الطلاب لأدائهم امتحاناتهم بسهولة ويسر، مع قيام لجنة الادارة بالتنسيق مع رؤساء لجان سير الامتحانات ومديري الادارات التعليمية بسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات، مشددا على الالتزام بالتعليمات التالية: الالتزام التام بكافة القوانين والقواعد واللوائح المنظمة للامتحانات، والتنسيق مع الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحانات بنطاق المحافظة، ومواجهه كافة أنواع وصور الغش ومنع دخول أجهزة المحمول والأجهزة المختلفة للجان سواء للطلاب والملاحظين مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أنه تم التوجيه بتكثيف أعمال النظافة داخل المدارس ودورات المياه مع قيام الادارات التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف اعمال النظافة خارج اللجان، ومنع الباعة الجائلين حول المدارس، مع توفير حجرة اسعافات أولية بكل لجنة يتوافر بها طبيب أو ممرضة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها فورا، متمنيا لجميع أبنائه الطلاب النجاح والتوفيق.