ندوة تثقيفية عن "أسباب انتشار ظاهرة الطلاق وكيفية علاجها" بمركز الرحمانية

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية، برئاسة الحسيني أبوعيانة، بالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة برئاسة نجلاء عباس، ندوة تثقيفية بمركز شباب قرية المجد، وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لتحسين جودة حياة المواطن والأسرة المصرية.

أسباب انتشار ظاهرة الطلاق وكيفية علاجها

تناولت الندوة أسباب انتشار ظاهرة الطلاق وكيفية علاجها والآثار السلبية للطلاق على الفرد والمجمتع، وأهمية تنمية الوعي الديني والثقافي لدى الأسر بمخاطر الطلاق والحقوق والواجبات في الحياة الزوجية، وتثقيف الشباب المقبلين على الزواج للقضاء على ظاهرة الزواج المبكر.

رفع 1164 حالة إشغال طريق مخالف بالبحيرة

من ناحية أخرى، وفي إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن رفع ٢٧٦ حالة إشغال بدمنهور بنطاق عدة مناطق "عرابى- الجيش- خلف الصدر- الجمهورية- الشاذلى- الكورنيش".

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالدوار برفع ٥٣٧ حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود حملة مكبرة بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية والأسواق، أسفرت عن رفع ١٧٢ حالة إشغال طريق، وفى ذات السياق قامت الوحدة المحلية بالمحمودية بحملات مماثلة أسفرت عن رفع ٦٠ حالة إشغال، وبمركز رشيد تم رفع ٢٤ حالة إشغال طريق.

وشنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الدلنجات حملة مكثفة بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية، أسفرت عن رفع ٨٠ حالة إشغال طريق، وبمركز أبوحمص تم رفع ١٥ حالة إشغال ثابت ومتحرك وتحرير ٨ محاضر إشغال.