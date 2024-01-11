"زراعة البحيرة" تنظم يوما تدريبيا عن إنتاج البطاطس فى ظل التحديات المناخية

افتتح المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم التدريبى عن إنتاج البطاطس فى ظل التحديات المناخية والاقتصادية،.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إلى أن الدعم التى تقوم به المديرية من أجل نجاح مثل هذه المشروعات، لإيماننا بدور هذه المشروعات فى دعم هذا القطاع الحيوي الهام الذى يساهم في سد الفجوة الغذائية عن طريق زراعة الخضر والفاكهة والمحاصيل فى كافة ربوع المحافظة.

كما أكد "ساري"، على أنه يجب دراسة معارف وممارسات زراعة محصول البطاطس المرتبطة بالتكيف مع آثار التغيرات المناخية بمحافظة البحيرة، باعتبارها من أكبر المحافظات، وتعد من أكبر مناطق إنتاج محصول البطاطس في مصر، ويجب تكثيف الندوات الإرشادية فى مجال التغيرات المناخية، وتأثيرها على القطاع الزراعي والأمن الغذائي وسبل التكيف مع آثارها السلبية، ومفهوم الزراعة الذكية مناخيا وأهدافها.

أهمية تطبيق الزراعة الذكية

وأكد المهندس موفق سارى على أهمية تطبيق الزراعة الذكية فى القطاع الزراعي، وخطوات الزراعة الذكية وآليات التحول الى الزراعة الذكية، وممارسات إنتاج المحاصيل الذكية مناخيا وممارسات نظم الإنتاج المتكاملة كمدخل للزراعة الذكية مناخيا، وممارسات إدارة المياه كمدخل للزراعة الذكية، وممارسات الإدارة المستدامة للتربة والأراضي كمدخل للزراعة الذكية مناخيا.

وأوضح أنه تلاحظ ان بعض المزارعين مستواهم المعرفي ما بين منخفض ومتوسط بالمعارف المتعلقة بالتغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع الزراعة بصفة عامة ومحصول البطاطس بصفة خاصة،ولذلك فعلى القائمين على مشروع عايشين بخيرها بالتعاون مع الإرشاد الزراعى بجميع مراكز المحافظة مسئولية كبيرة من أجل نشر الوعى وكافة التوصيات المتعلقة بهذا الشأن من اجل الحفاظ على المحصول وزيادة الإنتاج وهذا من ضمن الأهداف الرئيسية للمشروع.

دور الإرشاد فى نشر الوعى لدى المزارعين

من جهته، تحدث المهندس أيمن عاشور مدير عام الإرشاد الزراعى، عن دور الإرشاد فى نشر الوعى لدى المزارعين من خلال عقد العديد من الندوات والدورات التدريبية فى كافة مراكز المحافظة وذلك بناء على تعليمات المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة والذى يقوم بدعم إدارة الإرشاد الزراعى بشكل كبير من أجل الحفاظ على ما وصلنا إليه وثقة المزارعين فى أقسام الإرشاد على مستوى المحافظة وإدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية، ومدير عام الزراعة المهندس محمود عبد المجيد هليل وتحت إشراف المهندس احمد ماهر مدير مشروع عايشين بخيرها بمؤسسة كير مصر للتنمية، وبحضور الدكتورة ألاء محمد رمضان مشرف ميداني للمشروع، والدكتور محمد عبد المنعم عرقوب استشارى زراعى بالمشروع، و محمد إبراهيم مدير المشروع بجمعيه الوفاء بأبو المطامير، و محمد قريطم، وثابت محمود منسقا المشروع بجمعيه الوفاء، حيث أن مقر المشروع بالبحيرة هو جمعية الوفاء لتنمية المجتمع بمركز أبو المطامير.

قالت المهندسة مني عبد المنعم هاشم العريان منسق المشروع بالمديرية، تم عقد يوم تدريبي بعنوان إنتاج البطاطس في ظل التحديات المناخية والاقتصادية بمراكز المحافظة التى تقوم بزراعة البطاطس، و يستهدف التمكين الاقتصادي لصغار المزارعين بالقري والوصول لأعلي إنتاجيه كما ونوعا، وعلى مدار ثلاثة سنوات (2021- 2023 ) من خلال تقديم الدعم الفني ل230 مزارعا وتدريبهم ومتابعه زراعه المحصول ابتداء من خدمه الأرض قبل الزراعة حتي حصاد المحصول من قبل جهاز الإرشاد الزراعي بالبحيرة، وكذلك عمل 6 حقول إرشادية بالجمعيات المشتركة بالمشروع.

فيما قالت الدكتورة ألاء محمد رمضان المشرف الميداني للمشروع بالمحافظة، إنه يتم تقديم الدعم العيني للمزارعين لمحصول البطاطس في صورة مغذيات وعناصر غذائية بالمجان من أجل عمل تنمية ريفية تهدف لحياه كريمه لصغار المزارعين، واستمرارا للنجاح الذي حققه المشروع في المواسم السابقة وللمشاركة الفعالة ولتقديم الخدمة المجتمعية المميزة لمزارعي بطاطس الهيرمس المستورد بالبحيرة لذلك فقد تم تجديد واستكمال المشروع لعام 2024.

وضم مراكز جديدة وسيتم تحديدها عليى أساس المساحة المنزرعة من الصنف المطلوب بها، كما تم شرح خطه عمل المشروع لعام 2024، كما تم فتح باب المناقشة بين الحضور من المهندسين الزراعيين ووكيل الوزارة في بعض الأمور الزراعية المهمة في الوقت الحالي وفى ظل التغيرات الجوية المتقلبة فى هذا التوقيت.