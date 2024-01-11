الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 7 أطنان دقيق ومكرونة مجهول المصدر بدمنهور في البحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها  للمواصفات، ومكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس وردع المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق بالبحيرة 

هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية ومفتاح عبد اللطيف - مدير عام التجارة الداخلية حملة تموينية بناحية مركز دمنهور، أسفرت عن ضبط 6 طن دقيق وطن مكرونه مجهولة المصدر و200 شيكارة فارغة من الدقيق المستخدم في الإنتاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وجرى التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير محاضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

اجتماع بشأن ضبط الأسواق بالبحيرة 

من ناحية أخرى، شهدت محافظة البحيرة، أمس، اجتماع كامل غطاس، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بشأن ضبط الأسواق والتصدي للارتفاع غير المبرر فى أسعار السلع الاستراتيجية، بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمراكز رشيد، شبراخيت، كوم حمادة، الرحمانية، بدر وإدكو، والمهندس موفق سارى، وكيل وزارة الزراعة، ومجدى الخضر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومحمد صالح، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، واللواء أحمد الحسيني، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة، والدكتور أسامة مبروك، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ونواب رؤساء الوحدات المحلية بـ أبو المطامير، حوش عيسى، ايتاي البارود، المحمودية كفر الدوار، أبو حمص ووادي النطرون ومدير إدارة الرقابة التموينية. 

ضبط الأسعار بمحافظة البحيرة 

واستهل السكرتير العام المساعد الاجتماع بالترحيب بكل الحضور، ثم قام باستعراض الكتب الدورية الواردة من وزارة التنمية المحلية بشأن ضبط الأسواق، وكذا الكتاب الدوري الخاص بتفعيل مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع غذائية وهي "الألبان ومنتجاتها - الفول - المكرونة - الزيت - السكر - العدس - الأرز".

 

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