إصابة 7 أشخاص إثر سقوط سقف منزل فى البحيرة

أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم إثر سقوط سقف غرفة داخل منزل بمنطقة شبرا الرحباية التابعة لمدينة دمنهور فى البحيرة.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطار من مأمور مركز شرطة قسم دمنهور، يفيد بوقوع حادث وقوع سقف غرفه داخل منزل مكون من ٣ طوابق بمنطقة شبرا الرحبايه التابعة لدائرة المركز مما أدى إلى إصابة ٧ أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة وتم نقل المصابون إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة كل من " ا.م ٦٥ سنة مصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى تحت الملاحظه، ا.م ٢٥ سنة مصابة جروح متفرقه بالرأس والوجه وسحجات بالجسم تحت الملاحظه، ن.ع ٥٠ سنة مصابة اشتباه مابعد الارتجاج تحت الملاحظه، م.م ٣٢ مصاب اشتباه كسر بالساقين تحت الملاحظه، م.م ٥٦ سنة مصاب باشتباه مابعد الارتجاج تحت الملاحظه، ا.م ٣٥سنة مصاب باشتباه مابعد الارتجاج تحت الملاحظه، ع.م ٥٠ سنة مصاب بسحجات وكدمات فى جميع اجزاءالجسم تحت الملاحظة، وتم نقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمى العام لتلقى العلاج اللازم.

تم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها.