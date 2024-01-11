الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

الكشف على 1243 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بكوم حمادة فى البحيرة

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية بكوم حمادة فى البحيرة

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيره، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية محلة أحمد التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حماده ، وتم الكشف خلالها على ١٢٤٣ مواطنًا مجانا، من خلال وجود ٨ عيادات طبية وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بالمنظومة الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة. 

وأكد الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة "عيادتي الباطنة٣٣٧  - عيادة الأطفال ٢٤٢ - الجراحة ١٣٨ - النساء ٨٣ - تنظيم الأسرة ٤٨ - العظام ٢٠١ - الأنف والأذن ١٩٤".

خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات بكوم حمادة

كما أكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم التوجيه بوجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان، مشيرا إلى أنه يتم تحويل الحالات المستحقة لتدخلات جراحية ممكنة الى المستشفى التابعة لوزارة الصحة فى جميع أنحاء مدن وقرى المحافظة. 

قافلة طبية صحة البحيرة كوم حمادة هاني جميعة الدلنجات

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