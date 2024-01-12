افتتاح مسجدين جديدين بتكلفة 4 ملايين و500 ألف جنيه بمركز ومدينة أبو حمص

قامت اليوم مديرية الأوقاف بمحافظة البحيره بافتتاح مسجدين جديدين بمركز أبو حمص بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليون و500 ألف جنيه،وذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

افتتاح مساجد جديدة فى محافظة البحيرة

واكد الدكتور محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة انه تم إفتتاح مسجد عباد الرحمن - بريك المصري - بطورس على مساحة 201 م بتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه،و مسجد نور الإسلام - بلقطر الشرقية على مساحة 399 م بتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه.

خطبة الجمعة اليوم فى البحيرة

واكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة ان خطبة الجمعة تناولت والتى جاءت تحت عنوان [" خذوا زينتكم عند كل مسجد " جمال المظهر والجوهر في بيوت الله ( عز وجل)] أن المساجد بيوت الله في الأرض، في رحابها يعبد الحق سبحانه ويذكر، ويتلي كتابه الكريم ويتدبر، وقد كرم الله سبحانه المساجد بأن أضافها الي نفسه إضافة تشريف وتعظيم، وأخبر أنها أحب الأماكن إليه، لذلك اشتدت عناية الإسلام بالحفاظ على المساجد وإبراز جمالها ورونقها، فأمرت بنظافتها وأخذ الزينة عن القدوم إليها؛رعاية لمكانتها وقدسيتها.

والمسلم الحق يحرص على نظافة الباطن كما يحرص على طهارة الظاهر وذلك بطهارة القلوب من الغل والحقد والحسد والكراهية، فما أجمل أن ترى الدنيا جمال ديننا ظاهرا وباطنا في جميع أحوالنا، فيتبدي الجمال الظاهر في مساجدنا وطرقنا وبيوتنا وهيئاتنا، ويتألق الجمال المعنوي في نظافة قلوبنا وحسن أخلاقنا.