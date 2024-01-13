جولة تفقدية لرئيس جامعة دمنهور لمتابعة أعمال التطوير والتحديث بمجمع البستان

أجرى الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور اليوم السبت، جولة تفقدية لمجمع البستان رافقه خلالها نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة وعدد من مسئولي الإدارة الهندسية.

يأتي ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لأعمال التطوير والتحديث التى تنفذها الجامعة وفقا للخطة الاستراتيجية لرفع كفاءة البنية التحتية بمختلف أرجاء كليات الجامعة.

تفقد رئيس الجامعة، المنشآت التعليمية والإدارية التابعة لمعهد الدراسات العليا والبحوث البيئية، كما شملت الجولة مزرعة البستان والتى تبلغ مساحتها ٦١فدان مقام عليها صوب زراعية وأراضى مخصصة لزراعة محاصيل مختلفة تخدم الجامعة والمجتمع البحراوى المحيط.

كما اطلع رئيس جامعة دمنهور على بعض المعدات التي يتم استخدامها في الزراعة الآلية، بالإضافة إلى مزرعة حيوانية تضم مختلف المواشي التى تقدم العديد من المنتجات، وشملت الجولة أيضا تفقد رئيس الجامعة لأعمال حفر وإنشاء المزرعة السمكية التابعة لكلية الزراعة والمقامة على مساحة أكثر من ٢ فدان.

وفى نهاية الجولة استمع الدكتور إلهامى ترابيس إلى الإداريين والعاملين بالمعهد وإلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير بيئة العمل وفقا لطبيعة المكان.

من جانبه عقد مجلس عمداء جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامى ترابيس رئيس الجامعة اليوم السبت، اجتماعا وذلك بمقر معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بقرية البستان التابعة لمركز الدلنجات وبحضور كلا من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئة وأمين عام الجامعة.