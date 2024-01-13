السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع المستشار عزيز وجية عيساوى رئيس نيابة المنشية لشئون الأسرة في حادث مروري بالبحيرة

المستشار عزيز وجية
المستشار عزيز وجية عيساوى

لقي المستشار عزيز وجية عيساوى رئيس نيابة المنشية لشئون الأسر بالبحيرة، مصرعه إثر وقوع حادث تصادم مرورى، بطريق  دمنهور _ حوش عيسى أمام قرية الكوم الأخضر،  بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة،  وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن. 

 

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد بوقوع حادث تصادم  بين سيارتين،  ونتج عنه مصرع المستشار عزيز وجية عيساوى رئيس نيابة المنشية لشئون الأسرة بمحافظة الإسكندرية،  وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.

 

 

عزيز عيساوى الكوم الأحمر حامد عيساوى محافظة البحيرة الإسكندرية

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