الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع 2 وإصابة 14 في حادث تصادم بين سيارتين فى البحيرة

حادث تصادم بين سيارتين
حادث تصادم بين سيارتين

لقى شخصان مصرعهم، بينما اصيب 14 آخرين، بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم اثر وقوع،حادث تصادم بين سيارة  ميكروباص مع سيارة نقل، بطريق ماستر باتجاه الصحراوي بعد بنزينه وطنيه بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

 وتم التحفظ على الجثتين  تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لتلقى العلاج اللازم.

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث 

وتلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وآخرى جامبو، مما نتج عنه مصرع شخصين وإصابة 14 اخرين، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة "ا. س 18 سنة كدمات متفرقه  تحت الفحص، م.ا 20 سنة كدمات متفرقه بالجسم  تحت الفحص، م.ج 24 سنة  كدمات متفرقه بالجسم  تحت الفحص، م.ح 20 سنة، كدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص، م.س 20 سنة ، كدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص، م.ا 20 سنة، كدمات متفرقه تحت الفحص، ع.س 20 سنة، كدمات متفرقة بالجسم تحت الفحص، ر.ع 20 سنة كدمات متفرقة بالجسم تحت الفحص، م.ا 20 سنة كدمات متفرقة تحت الفحص، ز.ا 22 سنة كدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص م.ع  22 سنة، ذكر كدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص، م.ا 23 سنة كدمات متفرقه تحت الفحص، م.م 23 سنة، كدمات متفرقه تحت الفحص، ع.ع 52،  كدمات متفرقة تحت الفحص، ا. م 21 سنة متوفي.، م.ك ذكر 39 سنة ذكر متوفي.

وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن. 

حادث تصادم بالبحيرة وفاة شخصين اصابة 14 شخص بالبحيرة وادى النطرون أمن البحيرة

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