انطلاق الأسبوع الأول من مبادرة "محو الأمية الرقمية وبناء القدرات" بالبحيرة

انطلقت فعاليات الأسبوع التدريبي الأول من المرحلة الثانية من المبادرة التدريبية "محو الأمية الرقمية وبناء القدرات" التي تنفذها مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة البحيرة برئاسة داليا عثمان.

بدأ البرنامج التدريبي برفع كفاءة وتنمية مهارات مديرى إدارة الموارد البشرية بجميع الجهات الحكومية من مستوى مديرية حتى مستوى إدارة فرعية ومن مستوى مركز ومدينة حتى مستوى وحدة محلية قروية وذلك فى مجال قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية.

استكمال ما تم إنجازه في المرحلة الأولى

وصرح حسنين محمد حسنين مدير عام الإدارة العامة لمركز التدريب الإداري، بأن المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف استكمال ما تم إنجازه فى المرحلة الأولى حيث تم تدريب ورفع كفاءة عدد ٦٨٢ موظف بالمرحلة الأولي من مختلف الجهات الحكومية بنطاق المحافظة.

محو الأمية الرقمية وبناء القدرات

وأشار إلى أنه جار الإعداد والتخطيط لعدد من البرامج التدريبية الأخرى التى تستهدف استكمال اهداف مبادرة محو الأمية الرقمية وبناء القدرات فى رفع كفاءة وتنمية مهارات كافة العاملين بالقطاع الحكومى بمحافظة البحيرة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وضمن جهود المحافظة للتحول الرقمي لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل سرعة إنجاز الأعمال اليومية التي يقوم بها الموظفين، وذلك من خلال تكثيف الدورات التدريبية وتنمية قدرات العاملين وتطوير مهاراتهم الوظيفية لبناء جهاز إداري كفء وفقًا لأهداف إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.