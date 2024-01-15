الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 7 تعديات على أراض زراعية وأملاك دولة بالبحيرة

إزالة 7 تعديات
إزالة 7 تعديات

وجهت  الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

حملات مكبره لإزالة التعديات على الأراضي

 أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز الدلنجات ووادي النطرون والرحمانية عن إزالة 7 حالات تعدي بمساحة 1250 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية ومباني بالطوب البلوك وشدات خشبية.

وتجدر الإشارة إلى أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

في إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور  بحملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع ٢١٦ حالة اشغال بدمنهور بنطاق عدة مناطق "الشاذلى -  الجيش- الطريق الزراعى - الجمهورية - المعهد الدينى- الكورنيش- الأتوبيس"

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برفع ١٧٠حالة اشغال طريق ثابت ومتحرك بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية، ونفذت الوحده المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون حملات مكبره بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية والأسواق أسفرت عن رفع ٢٢٤ حالة إشغال طريق.

بضرورة المتابعة المستمرة وإستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور حدوثها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيرًا للحركه المرورية.

تعديات على الاراضي إزالة التعديات حملة لازلة التعديات نهال بلبع محافظة البحيرة

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