تقديم العلاج لـ310 مرضى خلال قافلة سكانية بقرية النجارين بمركز الدلنجات

اكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أنه تم التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات وبمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة من أجل المساهمة في تقديم خدمة طبية مجانية لخدمة الأهالي فى جميع أنحاء مدن وقرى المحافظة مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإستقبال الحالات المستحقة لتدخلات جراحية ممكنة داخل جميع مستشفيات المحافظة.

ونظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة قافلة سكانية بقرية النجارين التابعة لقرية الوفائية، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية لأبناء القرى النائية والمحرومة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوعيتهم بالقضية السكانية وأهمية التخطيط الأسري والصحة الإنجابية.

قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية النجارين

واكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره أن القافلة تضمنت قديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات لعدد 310 حالة " باطنة - أطفال - 42 أسنان - نساء وتوليد - تحاليل" وتقديم عدد من الخدمات البيطرية حيث تم توعية المواطنين بمبادرة تطوير مراكز تجميع الالبان وأهمية التحصينات والتطعيمات، كما تم رش 1000 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية وعلاج جماعي 800 من الأغنام ضد الطفيليات الداخلية

توفير سيارة اسطوانات غاز وتوزيع 40 أسطوانة

كما تم توفير سيارة أسطوانات غاز وتوزيع 40 أسطوانة، على أهالي القرية بسعر المستودع، وتم خلال القافلة التوعية بأهمية صحة المرأة وأورام الثدي، وكيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان، واستمرارًا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية فى جميع أنحاءمدن وقرى محافظة البحيرة.