حملة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بقرية المسين في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور،

وشددت على التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونفذت الوحده المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، برئاسة اللواء وائل زغلول محمد، حمله مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف، وذلك بمشاركة أحمد جبيل نائب رئيس المركز، وفرج طاحون رئيس قرية المسين وعصام بركات مدير قسم الإشغالات وقسم الإزالات، حيث تمكنت الحملة من إزالة حالة تعدي على الأرض الزراعية بقرية المسين علي مساحة ٤٠٠ متر، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف، وتم التحفظ على المعدات ومواد البناء المستخدمة في البناء المخالف.

كما تم ازالة وفك ٢ شدة خشبية بمدينة الدلنجات مساحة ٣٥٠ متر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد اللواء وائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة الدلنجات، التصدي بكل حزم وشدة وصرامة لوقف أعمال التعديات بداية من الحفر والتشوين وغلق المحاجر العشوائية ومنع بيع المواد المحجرية إلا بموجب رخصة بناء.

ووجه رئيس مركز ومدينة الدلنجات تعليماته الي الجهات المختصة برصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالة حيالها فورا وعدم التهاون في تطبيق القانون واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالف.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.