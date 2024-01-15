الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مبادرات للتوعية بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة بالبحيرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكدت الدكتورة  نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة على ضرورة تضافر الجهود وتكثيف برامج وخطط التوعية لدى جميع فئات المجتمع بالآثار السلبية ومخاطر الإدمان وكيفية الوقاية والعلاج من تلك الظاهرة.

وأشارت نائب المحافظ، إلى جهود محافظة البحيرة بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة المصرية للقضـاء علـي مشـكلة تعاطي وإدمـان المـواد المخدرة، حيث يقوم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتنسيق مع إدارة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بتنفيذ عدة مبادرات بالتنسيق مع متطـوعي الصندوق بالمحافظـة وذلك للتوعية بقضية تعاطي وإدمـان المـواد المخدرة لمـا لـهـا مـن أثر بـالغ علي أغلب فئات المجتمع.

10 مبادرات ميدانية 

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن برنامج عمل الصندوق خلال الفترة من 14 يناير حتى 8 فبراير 2024، يتضمن  تنفيذ 4 لقاءات توعية بعدد 4 مراكز إدارية هي"دمنهور - أبوحمص - كفر الدوار- الرحمانيه " وسيتم خلالها تدريب 800 مكلفة بالخدمة العامة، إضافة إلى تنفيذ 10 مبادرات أخرى بمركزى إيتاي البارود وحوش عيسى خلال الفترة من 12 فبراير حتى 22 فبراير، في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة. 

كما أنه من المقرر تنفيذ 10 مبادرات ميدانية بعدد 10 إدارات حكومية كبري بمديريات الري والصحة والأوقاف والطب البيطرى والقوى العاملة التضامن الإجتماعي والثقافة والشباب والرياضة والمديرية المالية ومديرية الطرق والنقل لتوعية العاملين بالجهاز الإداري وذلك فى الفترة من 25 فبراير حتى 7 مارس 2024.  

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتضافر الجهود وتقديم التسهيلات من القائمين على المبادرة للعمل على إنجاح تلك المبادرات لتحقيق المستهدف منها داخل محافظة البحيرة.

محافظة البحيرة معالجة الادمان الآثار السلبية للادمان نهال بلبع دمنهور

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