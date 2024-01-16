"تعليم البحيرة" ينهي جميع الاستعدادات لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية غدا

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على رفع الاستعداد لاستقبال امتحانات الشهادة الاعدادية العامة الفصل الدراسي الأول 2023-2024، ويتم تسليم وتجهيز جميع اللجان بمختلف الادارات التعليمية بدائرة المحافظة وعددها 627 لجنة.

وذلك في 18 إدارة تعليمية تستقبل 116 ألف و689 طالب وطالبة خلال الفترة من الأربعاء 17 يناير ولمدة اسبوع حتي 24 يناير 2024.

التنسيق مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن

وأضاف يوسف الديب وكيل تعليم البحيرة انه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية للعمل على الخروج بأفضل صورة للامتحانات حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن خارج اللجان وتأمين خطوط سير الامتحانات وكذا التعاون مع الوحدات المحلية لرفع كافة صورالاشغالات ونظافة محيط المدارس، ومع صحة البحيرة لتوفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة للتدخل الفورى فى حالة الطوارئ لا قدر الله.

تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية

كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الادارات التعليمية لحل أى مشكلة تطرأ على الفور.

كما أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أنه سبق الامتحانات عقد لقاءات دورية مكثفة مع مديرى عموم الإدارات ورؤساء اللجان للوقوف على أعمال تجهيز اللجان والتأكد من تطبيق الإجراءات والقرارات والضوابط المنظمة لضمان سير الامتحانات بإنتظام ونظام وسهولة ويسر، مضيفا أن درجة الاستعداد مستمرة طوال فترة الامتحانات مع تكثيف جميع الجهود لضمان خروج الامتحانات بالشكل اللائق بمحافظة البحيرة.

محاربة كافة صور الغش وأشكاله

وشدد يوسف الديب وكيل الوزارة،على محاربة كافة صور الغش وأشكاله مع منع دخول أي هواتف محمولة مع الطلاب أو الملاحظين للجان وكذا كافة الاجهزة الاليكترونية مع إتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الاستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بالإلتزام بكافة الضوابط والقرارات المنظمة لسير الأمتحانات والعمل على توفير الأجواء الهادئة والمناسبة لاداء الطلاب إمتحاناتهم بسهولة ويسر.