تقديم خدمات طبية لـ651 مواطنا خلال قافلة سكانية شاملة بمركز كفر الدوار

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار قافلة سكانية بمركز شباب أبو صالح التابع للوحدة المحلية لقرية دفشو وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وإستمرارًا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.

قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى كفر الدوار

وتضمنت القافلة تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات لعدد 521 "84 باطنة - 60 أطفال - 56 جلدية - 31 تنظيم أسرة - 40 مبادرات" وتثقيف صحي لعدد 250 سيدة حول الصحة الانجابية وخطورة الزواج المبكر للأم والجنين والوقاية من سرطان الثدى وطرق استكشافه مبكرا، وتم توفير الأدوية من خلال صيدلية القافلة.

تنظيم معرض نادى المرأة بمنتجات المستفيدات من برامج تنظيم الأسرة

كما تم تنظيم معرض نادى المرأة بمنتجات المستفيدات من برامج تنظيم الأسرة وتشجيعهم على استمرار الإنتاج لدعم أسرهم اقتصاديا، وتم تقديم خدمات بيطرية، وتم رش 500 رأس ماشية من الأغنام والأبقار والجاموس، وشاركت الشباب والرياضة ومكتبة مصر العامة بتنظيم مسابقات وتوزيع جوائز وتقديم فقرات ترفيهية للأطفال ورسم علم مصر على وجوه الأطفال.

كما تم تقديم خدمات لـ 135 حالة ما بين استشارات واستعلام وتسجيل شكاوى الكترونية لبعض الحالات ومتابعة للحالات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة من خلال وحدة الشئون الاجتماعية، بالإضافة إلى توفير سيارة أسطوانات غاز بسعر المستودع وسيارة مواد غذائية واستكتاب 10حالات محو أمية وتأهيلهم لدخول الامتحان النهائى بفرع الهيئة بدمنهور.

وخلال القافلة تم عقد ندوات حول أهمية تربية الأطفال والحفاظ على صحة المرأة النفسية وطرق تدوير مخلفات المنازل للاستفادة منها، وكذلك أهمية التغذية السليمة للأطفال وأثرها على تحصيلهم للمواد التعليمية وذلك من خلال الإدارة التعليمية وإدارة الأوقاف.

كما تم عقد لقاءات حول اهتمام الدولة بصحة وتعليم المواطن وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة وأهمية مبادرة حياة كريمة، للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.