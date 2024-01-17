خدمات طبية وبيطرية فى قافلة سكانية بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة قافلة سكانية بمقر الوحدة الصحية بقرية مستناد، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية لأبناء القرى النائية والمحرومة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوعيتهم بالقضية السكانية وأهمية التخطيط الأسري والصحة الإنجابية، وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت وبمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

قافلة طبية مجانية بمركز شبراخيت في البحيرة

وتضمنت القافلة توقيع الكشف الطبي على 170 حالة "باطنة- أطفال- رمد- جلدية- أسنان- تحاليل"، وذلك من خلال سيارة تنظيم الأسرة تم توقيع كشف طبي ومشورة واستخدام بعض الوسائل لعدد 75 سيدة.

كما تم تقديم عدد من الخدمات البيطرية، حيث تم توعية المواطنين عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعيه وأهمية التأمين على الحيوان والاهتمام بتطوير مراكز تجميع الألبان والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، كما تم تجريع 400 رأس اغنام ضد الطفيليات الداخلية ورش 500 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية.

كما تم توفير سيارة أسطوانات غاز "150 إسطوانة" بسعر المستودع وسيارة مواد تموينية بسعر الجملة والرد على شكاوى واستفسارات المواطنين عن نظام بطاقات التموين والدعم، تم خلال القافلة عقد ندوة حول المشكلة السكانية وخطورة الزواج المبكر على صحة الأم والجنين والتربية السليمه للأبناء.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان واستمرارًا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.