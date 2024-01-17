116 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة

أجرت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بحضور اللواء عبد العزيز قطاطو، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، جولة تفقدية صباح اليوم للمرور على مدارس الحدائق الإعدادية بنين، وكفر الدوار الإعدادية الحديثة بنات، وطلعت حرب الابتدائية، للاطمئنان على حسن سير امتحانات الشهادة الإعدادية وتوفير الجو الملائم للطلاب.

وانطلقت اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" وتستمر حتى 24 يناير الجاري.

توفير كل وسائل الأمان والهدوء والسلامة للطلاب

وأكدت نائب محافظ البحيرة توفير كل وسائل الأمان والهدوء والسلامة للطلاب والمناخ الملائم لأداء الامتحانات، واتخاذ كل التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب، مشيرة إلى وصول الأسئلة فى موعدها، وأن الأمور منتظمة بجميع لجان المحافظة، يؤدي الطلاب اليوم إمتحان مادة اللغة العربية خلال الفترة الأولى ومادة التربية الدينية خلال الفترة الثانية.

تنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية

وقال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إنه جهزت 627 لجنة بـ18 إدارة تعليمية لاستقبال 116 ألف و689 طالبا وطالبة، وأن هناك تنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية لحل أي مشكلة تطرأ على الفور.

وأكد الديب الانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة باللجان داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بتكثيف أعمال النظافة العامة داخل جميع اللجان.