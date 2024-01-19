109 قوافل.. الكشف بالمجان على 158 ألف مواطن بالبحيرة خلال 2023

أشاد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بجهود إدارة القوافل خلال 2023، مؤكدًا على استمرارها في تقديم خدمة المرضى بالمناطق البعيدة والنائية ولرفع المعاناة عنهم وإتاحة الخدمات للمواطن بكفاءة وعدالة.

وصرَّح "جميعة" بأن القوافل الطبية العلاجية ضمن خطة المنظومة الصحية التى تعتمد على انتقال الخدمة الطبية للقرى والأماكن المحرومة.

القوافل الطبية المجانية

ووجه وكيل صحة البحيرة، الشكر للدكتورة خلود الظايط، منسق القوافل الطبية وللفريق الإشرافى للقوافل الطبية، والمشاركين فى أعمال القافلة الطبية من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين واداريين وعمال، على حُسن التنظيم والتميز فى الأداء والرُقِّى فى تقديم الخدمة، مؤكدًا أنه يتم توفير كل ما تحتاجه القوافل الطبية المجانية من أجهزة طبية وأدوات ومستلزمات طبية وأدوية وغيرها، بما يعود بالنفع على المريض بتقديم وتوفير خدمة جيدة تليق بالمواطن المصرى.

وكشفت الدكتورة خلود الظايط، عن أنه خلال العام الماضى تم تنظيم نحو 109 قوافل بكافة أنحاء محافظة البحيرة من بينها نحو 19 قافلة فى التحرير و14 فى كوم حمادة، 14 بدمنهور علاوة على 9 قوافل فى كفرالدوار، ونحو 7 فى أبوحمص و7 في حوش عيسي و6 في أبوالمطامير و6 بالمحمودية و5 في غرب النوبارية و5 في الدلنجات و4 بوادي النطرون و4 بإيتاي البارود و3 بإدكو و3 بشبرا خيت و3 برشيد.

وأضافت أنه خلال العام الماضي، وصل إجمالي ما تم توقيع الكشف الطبي عليه 158294 مريضًا، تم تحويل نحو 655 منهم للمستشفيات فضلًا عن إصدار 1045 قرارًا للعلاج على نفقة الدولة.

وتابعت منسق عام القوافل أن العام الماضى شهد أيضًا حالات مكتشفة للضغط 1650 وحالات مكتشفة للسكر 1662 وإجراء 31120 تحليلًا مختلفًا للمرضى، و4453 أشعة مختلفة، مشيرة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيمت على هامش القوافل العلاجية أكثر من 40890 ندوة تثقيفية.