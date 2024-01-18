وفد "فاو" يتفقد مصنع الأخشاب وأرض ثلاجة حفظ التمور بإدكو في البحيرة

تفقد المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، يرافقه وفد منظمة “الفاو”، مصنع الأخشاب بمركز إدكو، وقطعة أرض مخصصة لإقامة ثلاجة حفظ تمور ملحق بها وحدة للتصنيع الغذائي، بالتعاون مع مصنع إنتاج الأخشاب من قش الأرز.

وقال المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة، إن المشروع العملاق يأتى فى إطار تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، خاصة أن محافظة البحيرة من اكبر المحافظات الزراعية فى مصر وتوفر سنويا الآلاف من الأطنان من المخلفات الزراعية، حيث يتوفر حوالى 638 ألف طن قش أرز سنويا، مؤكدا أن المساحة التى أقيم عليها المصنع تقدر بحوالى 105 أفدنة (441000) م2، والأرض تتبع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتم تخصيصها إلى محافظة البحيرة وتحت ولاية الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو.

من جهته، أكد المهندس أحمد بركة، رئيس مجلس إدارة شركة WOTECH، مصنع إنتاج الألواح الخشبية بادك، أن المشروع يعد الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط، وأنشئ وفقًا لأحدث المواصفات الأوروبية والتكنولوجيا العالمية بتكلفه إجمالية 4.5 مليار جنيه ويعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 2.5 ألف متر مكعب ألواح خشبية سنويًا ويعتمد على كمية 245 ألف طن سنويًا من قش الأرز كمادة خام.

تحقيق أقصى استفادة من قش الأرز

أضاف أن المشروع يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من قش الأرز واستغلاله بشكل كبير بتصنيعه بطرق علمية متطورة بدلًا من حرقه، للقضاء نهائيًا على ظاهرة السحابة السوداء والأضرار البيئية الناجمة عنه وتحقيق مردود وعائد اقتصادي جيد للمزارعين، ويسهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية، وسد احتياجات السوق المحلي المتزايدة من إنتاج الألواح الخشبية MDF، وكذلك دعم وتشجيع قيام الصناعات التكميلية في الأثاث المنزلي والديكورات والمطابخ وغيرها وتوفير فرص العمل المباشرة والغير مباشرة لأبناء المحافظة.

ةأكد رئيس الشركة أن المشروع أحد الحلول الفاعلة التي تطبقها وزارة البترول لدعم جهود الدولة في تحويل قش الأزر من أحد التحديات البيئية نتيجة حرقه، إلى فرصة للاستغلال الاقتصادي وتحقيق قيمة مضافة من خلال تصنيعه بطرق متطورة لتوفير منتجات ذات عائد اقتصادي متميز ويتزايد عليها الطلب محليًا، وهو ما يعمل هذا المشروع على تحقيقه.