ضبط مركز تعبئة سكر مبادرة "معًا ضد الغلاء" لتصرفه في 2714 طن بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به داخل جميع أنحاء محافظة البحيرة.

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث نفذت الإدارة العامة للتجارة الداخلية مفتاح عبد اللطيف، حملة تموينية بمركز رشيد، أسفرت عن ضبط أحد مراكز تعبئة سكر مبادرة "معًا ضد الغلاء" لتصرفه في ٢٧١٤ طن من السكر وتجميعه ١٧.٥ طن سكر لتحقيق ربح غير مشروع وتم التحفظ على ٥٩ طن تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها.

كما واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، رقابتها المشدده على المخابز والأسواق، حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن ضبط ٥٠ كجم سكر مجهول المصدر وتحرير ٣ محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضر لبدال تموينى لغلقه المحل فى مواعيد العمل الرسمية، في كفر الدوار.

وفي مركز بدر تم ضبط ٥ شكائر كيماوى مدعم داخل أحد محلات الأسمدة رغم حظر تداوله بالأسواق وشيكارة دقيق مدعم داخل أحد مطاحن الحبوب و٢٠ شيكارة مخصبات و١٠ شيكارة أسمنت مجهول المصدر، كما تم تحرير ١٠ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.