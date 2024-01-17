وكيل صحة البحيرة يشهد فعاليات الدورة التدريبية للأطباء

تابع الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره، فعاليات الدورة التدريبية لتدريب المدربين "TOT" للأطباء بالمحافظة، وذلك ضمن أنشطة برنامج "أسرة"، والتى ينظمها قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة، وحرصا من قطاع السكان وتنظيم الأسرة على رفع كفاءة وجودة العملية التدريبية وإعداد صف ثاني من المدربين بالمحافظات وقادرين على القيام بالعملية التدريبية والإشراقية بجودة عالية من أجل المساهمة في إنشاء جيل من الأطباء المتميزين.

وذلك بحضور الدكتورة أميره عبد العال مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، وبحضور "14" طبيب من مسئولي تنظيم الأسرة والمشرفين الفنين (مديرية وإدارات)، والأطباء المتميزين من مقدمي خدمات تنظم الأسرة بالوحدات الصحية، والتى تقام فعالياتها فى الفترة من 14-2024/1/18 بمكتبة مصر العامة بدمنهور.

وفى كلمته أمام الحضور، أوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة ما وصلنا اليه من نجاح فى محافظة البحيرة فى مجال تنظيم الأسرة تحقق بفضل تضافر جهود كثيرة، ونتيجة لزيادة الوعي الصحي والتثقيف الصحي من خلال الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات والسكانيات، وممرضات تنظيم الأسرة، كذلك تدريب الأطباء وتوفير الطبيب الزائر بوحدات الرعاية الأولية، كذلك اطلاق قوافل تنظيم الأسرة بصفة مستمرة، كل ذلك أدى لوصولنا لتلك النسب المتميزة.

وأكد الدكتورهانى جميعه وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، ايضًا على أن الزيادة السكانية تضر الدولة وتؤثرعلى الإنتاج، وأن الدولة عندما اتجهت لمبادرة حياه كريمة، قصدت بالفعل حياه كريمة لجميع المواطنين، وأن القضية السكانية هى أخطر القضايا التى تواجهنا، ولابد من تكاتف جميع الجهود لمواجهتها، وأن يكون هناك حلول واقعية وملموسة لها لجميع القضايا الخاصة بالامراض داخل محافظة البحيرة.