مصرع طفل بطلقات خرطوش في البحيرة

لقي طفل يبلغ من العمر خمسة سنوات مصرعه متأثرًا بطلق خرطوش، أثناء الإعداد للاحتفال بزفاف أحد جيران المجني عليه، بقرية الطود التابعة لدائرة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى كوم حمادة المركزي، وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن، وضبط مرتكب الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مستشفى مركز كوم حمادة العام، يفيد بوصول الطفل "محمد ا ح " 5 سنوات، ومقيم بقرية الطود إلى المستشفى (جثة هامدة)، متأثرًا بإصابته بطلق خرطوش بمنطقة البطن.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص، تبيَّن أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد ال ف" مقيم بقرية الطود التابعة لدائرة المركز وجار المجني عليه وذلك أثناء الإعداد للاحتفال بزفاف جار المجني.

وتمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي، قررت التصريح بدفن الجثة عقب العرض على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة وظروفها.