إحالة شاب اعتدى جنسيا على طفلة معاقة ذهنيا بالبحيرة لمحكمة الجنايات

قررت النيابة الكلية بشمال دمنهور في محافظة البحيرة، إحالة الشاب "أحمد س ش"24 سنة" لمحكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جريمة هتك عرض طفلة صغيرة تبلغ من العمر 13 سنة، وتعاني من إعاقة ذهنية، في دائرة مركز شرطة ادكو بمحافظة البحيرة.

أصدر أمر الإحالة المستشار هشام حاتم، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور الكلية، بناءً على تحقيقات النيابة العامة بدائرة مركز شرطة ادكو بمحافظة البحيره التي أظهرت أن الشاب استدرج الطفلة إلى مخزن ملحق بمحل عملة وقام بالاعتداء الجنسي عليها.

تعود الواقعة إلى شهر أغسطس من العام الماضي، حيث قدمت والدة الطفلة بلاغًا لمأمور مركز شرطة إدكو بالبحيرة يفيد بقيام "أحمد س س" 24 سنة باستدراج ابنتها التى تعالى من إعاقة ذهنية إلى مخزن ملحق بمحل عمله، وقام بالاعتداء الجنسي عليها، وأثبت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة صحة الواقعة، وبناء على الأدلة والتحقيقات التي أجرتها إدارة البحث الجنائي، قررت النيابة العامة إحالة القضية للمحاكمة الجنائية.

أكد محمد عبدالرحمن حمادة، محامي المجني عليها، أن النيابة العامة أحالت الواقعة للمحاكمة وتم تطبيق المادة 269/1 من قانون العقوبات بالإضافة إلى المادة 58 من قانون حقوق ذوي الاعاقة رقم 10 لسنة 2018، وتهدف هذه المواد إلى توفير الحماية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتشديد العقوبات على المتهمين.

وقال إن هذا الحادث بشع ومروع، حيث تعرضت طفلة صغيرة وضعيفة صحيًا وتعاني من إعاقة ذهنية لهجوم جنسي، مؤكدا أنه يجب أن يتم تعزيز الحماية القانونية والإجرائية لهذه الفئة المستضعفة، وتشديد العقوبات لتكون رسالة قوية تثبت أن هذه الجرائم لن يتم التساهل معها، وينبغي أن تُعتبر الحالة ضمن الظروف المشددة المشار إليها في المادة 267 من قانون العقوبات عند وقوع الجريمة ضد أشخاص ذوي إعاقة عقلية، وذلك لحماية الناجيات وتحقيق رسالة ردع أكبر.