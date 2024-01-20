فحص 159 سيدة حامل.. حصاد "100 مليون صحة" بالبحيرة

أشاد الأستاذ الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، بجهود إدارة رعاية الأمومة والطفولة بالمديرية خلال العام الماضى 2023، تحت إشراف الدكتورة حنان الرومي، لا سيما فيما يتعلق بمتابعة العمل بالمبادرات الرئاسية الخاصة برعاية الأمومة والطفولة بما يكفل توفير أفضل سبل الرعاية الطبية علي جميع المستويات ولجميع فئات المجتمع.

وقال جميعة، إن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة التي أطلقها الرئيس في عام 2018 تحت شعار "100 مليون صحة"، ساهمت في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، مؤكدًا على المشاركة الفعالة لمديرية الصحة فى تنفيذ هذه المبادرات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للكشف وعلاج العديد من الأمراض، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وأن تلك المبادرات لاقت كل الدعم من الدكتورة نهال بلب، نائب محافظ البحيرة.

فحص غدة درقية لـ129 ألف مواطن

وأوضح أن عدد المفحوصين للغدة الدرقية بلغ 129023 حالة، فى حين وصل عدد الأطفال الذين تم فحصهم ضمن مبادرة الأمراض الوراثية مايقارب 11574 حالة، وفى إطار المبادرة الرئاسية لراغبى الزواج، فقد بلغ عدد المفحوصين نحو 70299 حالة، كما جرى فحص 159504 سيدات حوامل بمبادرة صحة الأم والجنين.

خدمات تكامل رعاية الأمومة والطفولة

كما تم عمل دورات تدريبية عن الكشف المبكر للأمراض الوراثية المسببة والمشورة التغذوية ودورات عن خدمات تكامل رعاية الامومة والطفولة بالدمج مع الصحة الإنجابية، علاوة عن تنفيذ ورش لفحص فيروس نقص المناعة البشري ضمن فحص المقبلين على الزواج.

وفيما يتعلق بصرف الألبان الصناعية المدعمة، فقد جاء بيان الإدارة أنه تم صرف التالي:

* Pku1 732

*Pku2 2213

*Pku3 645

*neocate infant 3765

*neocate syneo 3605

*neocate junior 2418

*infatrini 5422

*pediasure 3891

*nutrini 1273

*monogen 28

*Peptamin 310

*Ducal 4