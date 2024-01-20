السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 159 سيدة حامل.. حصاد "100 مليون صحة" بالبحيرة

الكشف الطبي
الكشف الطبي

 أشاد الأستاذ الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، بجهود إدارة رعاية الأمومة والطفولة بالمديرية خلال العام الماضى 2023، تحت إشراف الدكتورة حنان الرومي، لا سيما فيما يتعلق بمتابعة العمل بالمبادرات الرئاسية الخاصة برعاية الأمومة والطفولة بما يكفل توفير أفضل سبل الرعاية الطبية علي جميع المستويات ولجميع فئات المجتمع. 

وقال جميعة، إن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة التي أطلقها الرئيس في عام 2018 تحت شعار "100 مليون صحة"، ساهمت في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، مؤكدًا على المشاركة الفعالة لمديرية الصحة فى تنفيذ هذه المبادرات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للكشف وعلاج العديد من الأمراض، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وأن تلك المبادرات لاقت كل الدعم من الدكتورة نهال بلب،  نائب محافظ البحيرة. 

فحص غدة درقية لـ129 ألف مواطن

وأوضح أن عدد المفحوصين للغدة الدرقية بلغ 129023 حالة، فى حين وصل عدد الأطفال الذين تم فحصهم ضمن مبادرة الأمراض الوراثية  مايقارب 11574 حالة، وفى إطار المبادرة الرئاسية لراغبى الزواج، فقد بلغ عدد المفحوصين نحو 70299 حالة، كما جرى فحص 159504 سيدات حوامل بمبادرة صحة الأم والجنين.

خدمات تكامل رعاية الأمومة والطفولة

كما تم عمل دورات تدريبية عن الكشف المبكر للأمراض الوراثية المسببة والمشورة التغذوية ودورات عن خدمات تكامل رعاية الامومة والطفولة بالدمج مع الصحة الإنجابية، علاوة عن تنفيذ ورش لفحص فيروس نقص المناعة البشري ضمن  فحص المقبلين على الزواج. 

وفيما يتعلق بصرف الألبان الصناعية المدعمة، فقد جاء بيان الإدارة أنه تم صرف  التالي: 

* Pku1   732

*Pku2    2213

*Pku3     645

*neocate infant        3765

*neocate syneo  3605

*neocate junior   2418

*infatrini       5422

*pediasure    3891

*nutrini           1273

*monogen        28

*Peptamin        310

*Ducal                4

مديرية الصحة بالبحيرة هانى جمية حصاد عام 20224 بالصحة نهال بلبع الرئيس السيسي

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