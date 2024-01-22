الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصادرة 5 مكبرات صوت ورفع 736 حالة إشغال طريق بمراكز البحيرة

حالة إشغال طريق
حالة إشغال طريق

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية وعدم التعدي على الطريق العام، وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية، في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة، مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية لخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين، وأسفرت هذه الحملات في مدينة دمنهور عن مصادرة ٥ مكبرات صوت ورفع ٣٦١ حالة اشغال، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

,في مركز الدلنجات رفعj ١٠٠ حالة إشغال ثابت ومتحرك في الشوارع الرئيسية والفرعية. وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود بحملة مماثلة بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن رفع ٢١٥ حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك. تم تحرير المحضر اللازم وجاري عرضه على النيابة العامة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص برفع ٤٠ حالة إشغال طريق في الشوارع الرئيسية والفرعية، وبمركز ومدينة رشيد تم رفع ٢٠ حالة إشغال طريق. تم تحرير المحضر اللازم وجاري عرضه على النيابة العامة.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة جميع الإشغالات على مدار اليوم ورصد أي مخالفات فور حدوثها، وعدم السماح بالتعدي على حرم الطريق العام، وذلك لتسهيل حركة المرور.

البحيرة حملات رفع الأشغالات دمنهور كامل غطاس نهال بلبع

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