الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سكرتير عام البحيرة يتفقد المركز التكنولوجى برشيد للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

تفقد  كامل غطاس  السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، يرافقه اللواء  ياسر مهنا الدميني رئيس مركز ومدينة رشيد، ومجدى الخضر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، المركز التكنولوجى برشيد للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، وتابع خلال الجولة الأعمال الجارية وتقديم التسهيلات فى كافة القطاعات.

الوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين فى شتى القطاعات

وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة بكافة مدن ومراكز المحافظة الوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين فى شتى القطاعات، والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وتذليل ما يعترضها من معوقات والإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهوها. 

نوعية مستوى الخدمات

وتؤكد الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة على دور المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة والتي تستهدف تحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات والفصل بين مؤدى الخدمة ومتلقيها وتحقيق مبدأ الشفافية بالإضافة إلى سرعة إنهاء المعاملات وتسهيل أداء الخدمة عبر شباك واحد والتواصل مع المواطنين بشكل حضاري وسريع.

إنطلاق أولى حملات التوعية بأهمية وقف ومجابهة كافة التعدي على أراضي 

انطلقت اليوم أولي حملات التوعية بأهمية وقف ومجابهة كافة أشكال وصور التعدي على أراضي وممتلكات الأوقاف، بحضور الدكتورة كريمة السلاموني، مدير وحدة السكان بالمحافظة وممثلي الجهات التنفيذية والدينية والقيادات الطبيعية وذلك بمكتبة مصر العامة بكفر الدوار. 

وأوضحت مدير وحدة السكان بالمحافظة، أن الإجراءات التي تقوم بها الدولة لوقف التعدي على أملاك الأوقاف تأتي فى إطار الحفاظ علي حق الدولة والشعب وصون مقدراته وممتلكاته العامة والتي استفادت الدولة منها فى تنفيذ العديد من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قري الريف المصري "حياة كريمة"، بالإضافة إلي الإستفادة من هذه الأراضي لصالح الأعمال الخيرية والتنمية المجتمعية، مشيرة إلي أن الدكتورة نهال بلبع، تقوم بالمتابعة المستمرة لجهود كافة الجهات التنفيذية فى هذا الشأن، كما أنها شددت على عدم التعدي على أملاك الأوقاف وكافة الأصول المملوكة للدولة بصفة عامة، هذا فضلا عن التوجيه بعقد حملات توعية مماثلة تجوب كافة مدن ومراكز وقري المحافظة للوصول إلي أكبر قدر من القواعد الشعبية المستهدفة.

البحيرة رشيد المركز التكنولجى لخدمة المواطنين كامل غطاس دمنهور

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