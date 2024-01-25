الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 14 ألف كيس مكرونه مجهولة المصدر بمحافظة البحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن تم التوجيه بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة وكذلك متابعة السلع الغذائية الأساسية والإستراتيجية للمواطنين مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

نفذت الرقابة التموينية  بمركز ومدينة شبراخيت حملة تموينية على المحلات العامة والأسواق وتستمر الحملات لمحاربة الفساد والمخالفين حيث تمكنت الحملة ضبط ١٤ الف كيس مكرونة  بإجمالي  ٥ طن)د مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وتم تحرير المحضر والعرض علي النيابة العامة.

كما قامت الحملة بتحرير عدد ٤ محاضر لمحال تجارية لقيامهم ببيع السجائر بسعر أزيد من السعر الرسمي وتم عمل المحاضر اللازمة والعرض علي النيابة العامة، تحرير عدد ٥  محاضر لمحلات تجارية مختلفة لعدم الاعلان عن الاسعار ومخالفة قانون حماية المستهلك وتم عمل المحاضر اللازمة والعرض علي النيابة العامة.

وشارك فى الحملة التموينية حسام المزين مدير إدارة تموين شبراخيت، وأحمد ابوالليف رئيس الرقابة التموينية وصبحي الخولي المفتش الاول بالادارة، وعادل عبدالله ومحمد حسن ووبتدعيم من  الإدارة العامة لمباحث التموين.

ياتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين، ولتوجيهات الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والمحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة، اللواء محمد زايد رئيس مركز ومدينه شبراخيت وحسام المزين مدير إدارة تموين شبراخيت بتشديد الرقابه على كل ما يمس حياة المواطن والتاكد من وصول الدعم لمستحقيه والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المتاجرة والتربح الغير مشروع داخل جميع أنحاء المحافظة. 

محافظة البحيرة مكرونه مجهولة المصدر ضبط 5 طن مكرونه نهال بلبع شبراخيت

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