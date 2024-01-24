الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

النطق بالحكم على المتهم بهتك عرض طفلة في البحيرة لـ 23 فبراير المقبل

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

قررت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار أسامة عاكف قبيصي، وعضوية المستشارين عصام محمد عبده، وإسماعيل محمد دبوس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة أحمد. س.ش، المتهم بهتك عرض طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة لجلسة 21 فبراير 2024 للنطق بالحكم مع التحفظ عليه واستمرار حبسه لتلك الجلسة.

وكان المحامي العام لنيابات شمال دمنهور الكلية، قرر إحالة أحمد.س.ش، 24 عاما، للمحاكمة الجنائية طبقا لما هو وارد بأمر الإحالة لقيامه بهتك عرض ل.م.م، 13 عاما، بأن استدراجها إلى المحل خاصته وهتك عرضها على النحو الوارد بالتحقيقات حال كون المجني عليها تعاني من إعاقة ذهنية.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس 2023، عندما ورد بلاغا لمأمور مركز شرطة إدكو، قيام المتهم أحمد.س.ش 24 عاما، باستدراج طفلة صغيرة إلى داخل مخزن ملحق بمتجره لبيع الملابس بمركز إدكو، مستغلا حداثة سنها وظروفها المرضية لكونها من ذوي الاحتياجات الخاصة باعتدائه عليها جنسيا بملامسة مواطن عفتها على المحور الوارد بالتحقيقات.

ومن جانبه، قال محمد عبدالرحمن حمادة، محامي المجني عليها ومسئول الوحدة القانونية بمؤسسة بنت النيل، إن الواقعة الراهنة تمثل تطور إجرائي هام بتفعيل بعض النصوص التي من شأنها زيادة الحماية الجنائية لذوي الاعاقة حيث قدمت النيابة العامة الواقعة للمحاكمة طبقا للمادة 269/1 عقوبات مقترنة بظرف مشدد والوارد بالمادة 58 من القانون 10 لسنة2018 بشأن حقوق ذوي الاعاقة والذي يرتقي بالحد الأدنى للعقوبة للضعف بعد أن حققتها، وأكدتها بتحريات إدارة البحث الجنائي والتي أكدت صحة الواقعة.

وشدد على ضرورة إقرار مزيد من الحماية التشريعية والإجرائية وعدم الاكتفاء بما هو وارد  بقانون حماية ذوي الاعاقة، ليمثل ذلك رسالة ردع  لمواجهة تلك الجرائم ونناشد المشرع  بإقرار تعديل تشريعي جوهري بإضافتها ضمن الظروف المشددة الواردة بالمادة 267، حال وقوع الجريمة علي ذوي الاعاقة العقلية، وهو ما نعمل عليه  حاليا في ورقة بحثية شاملة عن الحماية الجنائية لذوي الاحتياجات الخاصة في جرائم العنف الجنسي لما في ذلك من حماية للناجيات من الاستغلال والانتهاك وتحقيق درجة اكبر من الردع.

جنايات البحيرة محكمة الجنايات دمنهور هتك عرض طفلة صغيرة إيتاي البارود

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