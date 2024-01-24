الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على 1152 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بوحدة الجنابهة بالبحيرة

قافلة طبية
قافلة طبية

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، قافلة طبية مجانية بوحدة الجنابهة بحوش عيسى، وتم الكشف خلالها على ١١٥٢ مواطنًا مجانا، من خلال وجود ٨ عيادات طبية وذلك من أجل المساهمة فى مساعدة المواطنين في تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين مستوى الخدمات الطبية لهم مع سرعة إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بنقل الحالات المستحقة لتدخلات جراحية إلى المستشفيات المركزية، مع تقديم جميع المستلزمات الطبية  والعلاجية بالمجان  لجميع المواطنين داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة. 

 

وأكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة "عيادتي الباطنة ٢٩٥  - عيادة الأطفال ٢٦٢ - الجراحة ١٥٢ - النساء ١٣٣ - تنظيم الأسرة ٢٩- العظام ١٨١ - الجلديه ١٠٠ "بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

يأتى ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم التوجيه بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية من أجل المساهمة في سرعة التواصل مع المرضى فى جميع أنحاء مدن وقرى المحافظة. 

قافلة طبية بالبحيرة مديرية الصحة دمنهور وزارة الصحة الدلنجات

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