ندوة إرشادية عن الزراعة النظيفة ومشاكل البطاطس في البحيرة

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة ندوة إرشادية بعنوان "زراعة نظيفة = غذاء آمن" تحت رعاية المهندس موفق ساري وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية برئاسة اللواء أشرف الشرقاوي رئيس الاتحاد.

وبدأت الندوة بكلمة للمهندس أيمن عاشور مدير عام الإرشاد بالبحيرة، مرحبا بممثلى الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، ورؤساء الجمعيات المعنية بالموضوع والمهندسين الزراعيين.

وأشار إلى أن تعليمات المهندس موفق ساري وكيل الوزارة، واضحة فى إقامة مثل هذه الدورات المهمة للمهندس الزراعى والمزارع البحراوى من خلال إدارتى الإرشاد الزراعى والرعاية البستانية، وذلك بتوفير كافة متطلبات الدورات المماثلة وتقديم جميع أوجه الدعم من خلال مديرية الزراعة بالبحيرة وذلك تحت اشراف ومتابعة المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الشئون الزراعية.

قال المهندس موفق ساري وكيل الوزارة، بأنه بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتم تنفيذ مثل هذه الندوات لدعم المزارع المصرى بصفة عامة والبحراوى بصفه خاصة، ونحن نعلم ان محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية فى مصر وتمثل نسبة كبيرة فى توفير المحاصيل الاستراتيجية والبستانية وتقوم المحافظة بتوفير أكثر من 60 % من الناتج المحلى من المحاصيل البستانيه،وعلى سبيل المثال يتم زراعة 57866 فدان بطاطس شتوى باجمالى إنتاج 578660 طن، وفى الموسم الصيفى يتم زراعة 24615 فدان باجمالى إنتاج 344.610 ألف طن بطاطس، ولكى نضمن أن تكون كافة المنتجات الزراعية فى مصر أمنه فيجب أن نهتم بالمبيدات المستخدمة والأمنه من أجل الوصول إلى غذاء أمن من خلال زراعة نظيفة،وهذا ما تسعى إليه مديريه الزراعة بالبحيرة، والاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، بالإضافة إلى دعم المزارع من خلال توفير التقاوي َو مستلزمات الإنتاج والدعم الفني للمزارعين.

وقد حضر الندوة المهندس محمود هليل مدير مديريه الزراعة، والمهندس أيمن عاشور مدير الإرشاد الزراعي، والمهندسة ولاء يونس مدير الرعاية البستانية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانيه برئاسة اللواء اشرف الشرقاوي رئيس الاتحاد، وحضور المهندس يحى عبد الغفار حمد مدير عام الاتحاد، والمهندس علاء عبد المطلب الدعم الفني بالاتحاد، والسيد ابراهيم خضر عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمهندس محمد علي الزقم مدير فرع الاتحاد، والسادة مديري الإرشاد والتعاون والبساتين ورؤساء الجمعيات المشتركة بمراكز المحافظة.

وكان قد قام المهندس يحى عبد الغفار حمد مدير عام الاتحاد، باستعراض أنشطة الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات الزراعية، حيث يقدم الاتحاد العديد من الخدمات المتميزة في مجال إنتاج وتصدير الحاصلات البستانية علي رأسها، دراسة الأسواق الخارجية وإحتياجاتها ومستوى الأسعار بها، إبرام عقود التصدير مع الجهات الخارجية، إبلاغ الأعضاء بجملة الكميات المتعاقد على تصديرها وتنسيق عمليات الإنتاج، إمداد الأعضاء بمهمات ومعدات الإنتاج اللازمة سواء بتوفيرها محليًا أو باستيرادها من الخارج، فضلا عن تقديم الإرشادات الفنية اللازمة للزراعة في كافة مراحلها وإعداد وتعبئة المنتجات للتصدير، والتعاون مع الجهات التى تمارس نشاطًا مماثلا في الداخل أو الخارج والترويج للمنتجات المصرية بوسائل الدعاية والإعلان بالخارج، ويقبل الإتحاد في عضويته، الوحدات الإقتصادية التابعة للقطاع العام التى تعمل في مجال إنتاج الحاصلات البستانية، والجمعيات التعاونية الزراعية، وللإستفادة من الخدمات التي يقدمها الاتحاد.

وأشار الحاج عطية سعد عضو الاتحاد العام التعاونى الزراعى ورئيس الجمعية المشتركة للخضر بالبحيرة،إلى ان الجمعية العامة لمنتجى البطاطس هى المستورد الوحيد للبطاطس ولاكن الحكومة فى الفترة الأخيرة قامت بإدخال اتحاد المصدرين فى استيراد تقاوى البطاطس بنسبة 40% وبعد غياب الرقابة أصبح المستوردين هم الذين يحتكرون استيراد البطاطس مما أعطاهم حرية التلاعب فى السوق بحجة ارتفاع أسعار الدولار وكل ذلك على عاتق المزارع، وبالتالى تم مضاعفة أسعار التقاوى ولذلك لابد من وجود رقابة من الحكومة على التجار، حيث ان اغلب مزارعى البطاطس لا يستطيعوا زراعتها فى العروة الحالية والتى بدأت من شهر ديسمبر الماضى، وبالتالى فان عزوفهم عن زراعة البطاطس سوف يذهب إلى زراعة محاصيل أخرى تحقق لهم ربحيه مما سوف يؤثر على المساحة وتقليصها والعمل على ارتفاع سعرها فى الأسواق المحلية للمستهلك، وان تقاوى البطاطس تدخل عن طريق التجار واتحاد المصدرين، ومن هنا لا بد من قيام الجمعية العامة لمنتجى البطاطس من القيام باستيراد تقاوى البطاطس مثلما كان يحدث فى الماضى وتوزيعها على الجمعيات المحلية لتوزيعها على المزارعين، كما يجب ان يكون للتعاونيات دور فى هذه المشكلة وتداركها قبل وقوعها.

ومن أجل الزراعة النظيفة والحصول على الغذاء الأمن، تقدم المهندس علاء عبد المطلب بشرح مفصل عن مخصب الايداجوم العضوي، حيث أن الاتحاد هو الوكيل الحصري له وهو مخصب اثبت جداره في زيادة الانتاجيه وتقليل استخدام الاسمده المعدنية وتكيف النبات علي التغيرات المناخيه الحادثه وكل هذا له مردَد علي دخل المزارع، ثم تم فتح باب المناقشة لجميع الحاضرين لعرض كافة المشكلات التى تهم المزارعين وأيضا رؤساء الجمعيات المشركة من أجل الوصول الى الهدف من هذه الدورة فى تطبيق عنوانها وهو " زراعه نظيفه = غذاء أمن ".