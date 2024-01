"أمه كانت صحبتها الروح بالروح".. صندوق أسرار خالد ابن ليلى علوى بالتبنى (فيديوجراف)

احتفلت مؤخرًا الفنانة ليلي علوي بعيد ميلاد ابنها الوحيد “خالد” على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" نشرت ڤيديو على أنغام “أغنية you are my sunshine"، وكتبت على الڤيديو وقالت: “كل سنة وأنت طيب يا كل شيء في حياتي”.

وفي “الفيديوجراف” التالي نستعرض تفاصيل تبني الفنانة ليلى علوي لخالد ابنها الوحيد.

وعبّرت النجمة ليلى علوى، عن سعادتها البالغة بردود الفعل التى تتلقاها على أحدث أعمالها السينمائية "مقسوم"، مؤكدة أن المشاهد في الفيلم مؤثرة بشكل كبير وأنها تأثرت بكثير من الأحداث عندما جلست لمشاهدة الفيلم.

ليلى علوي: فيلم "مقسوم" ملىء بالمشاعر الصادقة والمؤثرة

وذكرت أنها تعلمت "الدرامز" حتى تؤدي الدور بشكل جيد ولا تكون به أخطاء، قائلة: "تعلمت لفترة الدرامز عشان بزعل لما ممثل يؤدي دور عازف ويكون عنده غلط، حرصت على التعلم الجيد ولعبت على الدرامز وكنت براجع المخرجة، وأحرص على العديد من التساؤلات لعدم تقديم مشاهد مغلوطة، خاصة أن خالد ابني بيلعب درامز في البيت".

وأضافت، خلال حوارها إلى برنامج "كلمة أخيرة": "كل المشاهد تأثرت بها لأنها كلها معمولة بمشاعر صادقة والمخرجة نجحت في ده لأنها حساسة وأنثى والفيلم مليء بالمشاعر وكانت واخدة بالها من كل حاجة وسابتنا بطبيعتنا".

وتابعت ليلى: "اخترت شخصية هند، لأن الكاتب هيثم دبور عرض علىّ الشخصية اللي أنا عاوزة أعملها واخترت هند وأنا مبسوطة إني اخترتها وإن الناس شايفة اختلافي في الدور".

تفاصيل فيلم مقسوم

تدور أحداث فيلم "مقسوم" في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوي في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

صناع وأبطال فيلم مقسوم

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، سيد رجب، عمرو وهبة، والطفلة لافينيا نادر، الفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي.