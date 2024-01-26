الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح مسجدين جديدين بتكلفة 7 ملايين جنيه فى البحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، مسجدين جديدين بمركزي كفر الدوار وكوم حمادة بتكلفة إجمالية بلغت 7 ملايين جنيه، في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.  

افتتاح مساجد جديدة بتكلفة 7 ملايين جنيه بالبحيرة 

وأعلن الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، عن افتتاح مسجد “هلل الكبير” بمنشية عامر، كوم البركة التابعة لدائرة مركز كفر الدوار على مساحة 271 مترا بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، مسجد الكبير بقرية البريجات، التابعة لدائرة مركز كوم حمادة على مساحة 1069 م بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه.

موضوع خطبة الجمعة اليوم 

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان "الدفاع عن الأوطان بين الواجب العيني والكفائي وعظم الجزاء"، أن الوطن من الكليات والمقاصد الضرورية التي أحاطها ديننا الحنيف بسياجات عظيمة من الحفظ والرعاية، فمصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، والدفاع عن الأوطان سبيل الشرفاء، والعظماء الأوفياء الذين يفتدون أوطانهم بأنفسهم وأموالهم وكل ما يملكون.

ومما لاشك فيه أن تقوية شوكة الدولة الوطنية والدفاع عنها واجب شرعي ووطني، وأن على كل منا أن يدافع عن وطنه من موقعه، جنديا كان أو شرطيا أو كاتبا أو مفكرا أو إعلاميا، أو معلما أو حرفيا أو مزارعا، فالدفاع عن الأوطان في كل مجال من فروض الكفايات؛ إذ أن الأوطان لكل أبنائها، وإنما تستقر وتحمي وتحفظ بهم وبجهدهم وعرقهم جميعا.

افتتاح مساجد بالبحيرة محافظة البحيرة أوقاف البحيرة كوم حمادة دمنهور

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