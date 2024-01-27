ممر شرفي لطالبة حصلت على المركز الأول فى حفظ القرآن الكريم بالبحيرة

نظم أعضاء هيئة التدريس بمدرسة الحرية الثانوية للبنات التابعة للإدارة التعليمية بمركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، ممرا شرفيا، للطالبة "آية محمد عبد القوي" احتفالا بحصولها على المركز الأول فى حفظ القرآن الكريم عن المرحلة الثانوية بمحافظة البحيرة وقاموا الطالبات وأعضاء هيئة التدريس، بالوقوف والتصفيق لها ابتهاجا بها، بالإضافة إلى تشجيع الطالبة فى رحلة الحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أكد سامى عجوة مدير مدرسة الحرية الثانوية للبنات التابعة للإدارة التعليمية بمركز ومدينة الدلنجات، أنه بالاشترك مع أعضاء هيئة التدريس والطالبات، نظموا ممرًا شرفيًا للطالبة آية من أجل تقديم كلمات التشجيع والإلهام، مشيرا إلى أنها تفوقت وحققت إنجازًا لا يمكن تجاوزه يتمنى الجميع أن يكونوا مثلها في حفظ القرآن الكريم، ويشجعونها على الاستمرار في مسيرتها وتحقيق المزيد من النجاحات، حتى تحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى حفظ القرآن الكريم.

كما أكد مدير مدرسة الحرية الثانوية للبنات التابعة للإدارة التعليمية بمركز ومدينة الدلنجات، أن جميع أعضاء هيئة التدريس منح الطالبة جائزة مالية نظرًا لتفوقها فى حفظ القرآن الكريم، ومن أجل أن تكون مثلآ يحتذى به وسط زميلاتها داخل المدرسة.

من ناحية أخرى، عبرت الطالبة آية محمد عبد القوي ابنة قرية طيبة والطالبات بالصف الثانى الثانوي بمدرسة الحرية الثانوية للبنات، والحاصلة على المركز الأول فى حفظ القرآن الكريم على مستوى محافظة البحيرة للمرحلة الثانوية، عن سعادتها لما لمسته من تشجيع وتكريم عن طريق عمل ممرًا شرفيًا من قبل زميلاتها، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، مؤكدة أنها ستكون عند حسن ظنهم وتحقيق الفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.