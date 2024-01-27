السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ممر شرفي لطالبة حصلت على المركز الأول فى حفظ القرآن الكريم بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

نظم أعضاء هيئة التدريس بمدرسة الحرية الثانوية للبنات التابعة للإدارة التعليمية بمركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة،  ممرا شرفيا، للطالبة "آية محمد عبد القوي" احتفالا بحصولها على المركز الأول فى حفظ القرآن الكريم عن المرحلة الثانوية بمحافظة البحيرة وقاموا الطالبات وأعضاء هيئة التدريس، بالوقوف والتصفيق لها ابتهاجا بها، بالإضافة إلى تشجيع الطالبة فى رحلة الحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أكد سامى عجوة مدير مدرسة الحرية الثانوية للبنات التابعة للإدارة التعليمية بمركز ومدينة الدلنجات، أنه بالاشترك مع أعضاء هيئة التدريس والطالبات، نظموا ممرًا شرفيًا للطالبة آية من أجل تقديم كلمات التشجيع والإلهام، مشيرا إلى أنها تفوقت وحققت إنجازًا لا يمكن تجاوزه يتمنى الجميع أن يكونوا مثلها في حفظ القرآن الكريم، ويشجعونها على الاستمرار في مسيرتها وتحقيق المزيد من النجاحات، حتى تحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى حفظ القرآن الكريم. 

كما أكد مدير مدرسة الحرية الثانوية للبنات التابعة للإدارة التعليمية بمركز ومدينة الدلنجات، أن جميع أعضاء هيئة التدريس  منح الطالبة جائزة مالية نظرًا لتفوقها فى حفظ القرآن الكريم، ومن أجل أن تكون مثلآ يحتذى به وسط زميلاتها داخل المدرسة.

من ناحية أخرى، عبرت الطالبة آية محمد عبد القوي ابنة قرية طيبة والطالبات بالصف الثانى الثانوي بمدرسة الحرية الثانوية للبنات، والحاصلة على المركز الأول فى حفظ القرآن الكريم على مستوى محافظة البحيرة للمرحلة الثانوية، عن سعادتها لما لمسته من تشجيع وتكريم عن طريق عمل ممرًا شرفيًا من قبل زميلاتها، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، مؤكدة أنها ستكون عند حسن ظنهم  وتحقيق الفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية. 

ممرا شرفيا للطابة اية مدرسة الحرية بالدلنجات محافظة البحيرة تعليم البحيرة دمنهور

مواد متعلقة

تنمية مهارات وورش علوم وتحسين اللغات خلال الأسبوع الثاني من الإجازة بمكتبة دمنهور

افتتاح مسجدين جديدين بتكلفة 7 ملايين جنيه فى البحيرة

نائب محافظ البحيرة تقدم التهنئة لمدير الأمن بمناسبة عيد الشرطة (صور)

ندوة إرشادية عن الزراعة النظيفة ومشاكل البطاطس في البحيرة

أمطار غزيرة على مدن البحيرة الساحلية

ضبط 14 ألف كيس مكرونة مجهولة المصدر بمحافظة البحيرة

زوجة الشهيد حمادة الساكت: فخورة بتكريم الرئيس السيسى اليوم

النطق بالحكم على المتهم بهتك عرض طفلة فى البحيرة لـ 23 فبراير المقبل

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

"72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

شرفتونا يا أبطال.. يد مصر تنتزع بطولة إفريقيا من الجزائر وتتأهل لأولمبياد باريس

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية السبت

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟