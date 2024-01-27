السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنمية مهارات وورش علوم وتحسين اللغات خلال الأسبوع الثاني من الإجازة بمكتبة دمنهور

انشطة تنمية المواهب
انشطة تنمية المواهب المختلفة لدى الأطفال بمحافظة البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، باستمرار تقديم الأنشطة المتنوعة والمفيدة خاصة خلال إجازة نصف العام لتنمية المواهب المختلفة لدى الأطفال والشباب والنشىء ومحاولة اكتشافها وتنميتها وكذا استغلال طاقاتهم وأوقات فراغهم، وذلك من خلال اتباع الخطوات السليمة لكن يتم المساعدة في تأهيل جيل جديد قادر على إدراك أهمية التنوير في بناء الإنسان والمجتمع الحديث.

ونظَّمت مكتبة مصر العامة بدمنهور مجموعة متنوعة من ورش الأشغال الفنية واليدوية استفاد منها خلال الأسبوع الثاني مايقرب من ٢٠٠ طفل وطفلة، حيث استمتع الأطفال بورش الأشغال يدوية والرسم ومسرح العرائس وألعاب وجلسات الايروبكس،وقد أولت المكتبة اهتمامًا خاصًا هذا الأسبوع بورش تحسين اللغة الانجليزية للاطفال، كما أقيمت ورشة تحدث وكتابة وتفكير نقدي لفيلم Jinxy Jenkins and Lucky Lou.

Grades 5 &6.

ورشة عمل الميداليات بخيط المكرمية

كما أقامت المكتبة فعالية ترفيهية بعنوان "مهرجان الدوناتس" حيث استمتع الاطفال بطريقة عمل الدوناتس ضمن ورش التدبير المنزلى، بالإضافة إلى ورشة عمل الميداليات بخيط المكرمية، وأما عن ورش العلوم الترفيهية، فقد شملت هذا الأسبوع ورشة عمل مجسمات لأعصاب اليد وورشة عمل حقيبة الإسعافات الأولية والتعرف على محتوياتها.

وأشار أحمد الهواش، مدير المكتبة أنه يتم تقديم هذه الفعاليات والأنشطة بمكتبة مصر العامة بدمنهور وفروعها في فترات صباحية ومسائية لخدمة أبناء المحافظة وسيتم الاستمرار بالعمل في هذه الأنشطة طوال فترة أجازة نصف العام، مشيرًا إلى أنه تم التوجيه بتكثيف عمل الورش الخاصة بتنفيذ الوعي الفكري والذهني عند الأطفال من أجل المساهمة في تأهيل جيل جديد قادر على تحمل المسؤولية، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر مع الشباب داخل جميع أنحاء محافظة البحيرة. 

محافظة البحيرة مكتبة مصر العامة بدمنهور دمنهور ورشة عمل بدمنهور نهال بلبع

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