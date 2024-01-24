متاح الآن.. لينك التقديم على مسابقة البريد المصري 2024 والوظائف المتاحة

مع إعلان الهيئة القومية للبريد المصري عن الكثير من الفرص المتاحة في البريد المصري.. يشغل بال الكثير معرفة لينك التقديم على مسابقة البريد المصري 2024 والوظائف المتاحة عبر جوجل، خلال الوقت الحالي، حيث أعلن الجهاز المركزي بالتنظيم والإدارة حول حاجة الهيئة القومية للبريد لتعيين موظفين في وظائف شاغرة متنوعة في داخل الهيئة.

مسابقة البريد المصري 2024

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة رابط التقديم في بوابة الوظائف الحكومية 2024، وأيضا تسليط الضوء على الشروط ووظائف البريد المصري المتاحة.

التقديم على وظائف البريد المصري لعام 2024 فهي واحدة من الوظائف الشاغرة التي قد تم الإعلان عنها من قِبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث تنشط في هذه الآونة خدمات الوظائف الخالية المتاحة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ويتم التقديم لها من خلال بوابة الوظائف الحكومية، ومنها وظائف وزارة التربية والتعليم، ووظائف هيئة مترو الأنفاق، ووظائف وزارة العدل، ووظائف البريد المصري وغيرها من وظائف يتم الإعلان عنها ونوافيكم بتفاصيلها أول بأول.

لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024

تنطلق مرحلة التقديم في وظائف البريد المصري 2024، عبر الفترة من يوم الأحد 19 يناير إلى يوم الأربعاء الموافق 31 من يناير 2024، ويكون هو آخر موعد للتقديم على جميع وظائف البريد المصري، ويتاح للمواطنين المستوفيين لشروط وظائف البريد المصري التقديم على هذه الوظائف وذلك يكون من خلال رابط بوابة الوظائف الحكومية (اضغط من هنا).

الوظائف المطلوبة في مسابقة البريد المصري لعام 2024

وفيما يرتبط بـ التقديم على وظائف البريد المصري لعام 2024، فقد أعلن الجهاز المركزي بالتنظيم والإدارة على صفحته الرسمية في موقع فيس بوك، أن الهيئة القومية للبريد ستحتاج لتعيين الآتي:

(19) موظفا في وظيفة مهندس كهرباء، مهندس ميكانيكا، مهندس ميكانيكا سيارات، مهندس تخطيط النقل، مهندس تشغيل وسائل النقل، مهندس تخطيط تنفيذ مشروعات ميكنة.

(861) موظفا في وظيفة اخصائي بريد، اخصائي مكتب بريد، اخصائي خدمة عملاء.

(20) موظفا في وظيفة محام.

وستحظى خدمة التقديم على وظيفة البريد المصري 2024 باهتمام كبير جدًا تعبر عن أهمية البريد المصري وهو هيئة حكومية التي قد تم إنشائها عام 1865، وسيعد هو من أقدم المؤسسات المصرية التي ستمتلكها وزارة الاتصالات في مصر وتكنولوجيا المعلومات، كما سيقدم البريد المصري مجموعة مختلفة من الخدمات البريدية والمالية والخدمات الحكومية والمجتمعية، وسيسعى للتطوير المستمر لخدماته، وتقديمها بشكل يكون أفضل وأسهل للمواطنين عبر التحول الرقمي والشمول المالي.