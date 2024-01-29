تتصاعد حدة البحث عن بوابة الأزهر الشريف.. الاستعلام عن الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس عبر موقع جوجل البحثي وذلك عقب إعلان المناطق التعليمية عن استكمال تصحيح كرسات إجابة الطلاب في كافة المواد الدراسية في امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2023 - 2024 تمهيدا لإعلان النتيجة خلال الأيام المقبلة.

بوابة الأزهر الشريف الاستعلام عن الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري استخدام بوابة الأزهر الشريف.. الاستعلام عن الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يتم الانتهاء من أعمال الكنترول لجميع المواد الدراسية في المرحلة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2023-2024 وإرسالها إلى قطاع المعاهد الأزهرية تهميدا لاعتمادها وإعلانها في أقرب وقت.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات الشهادة الإعدادية نحو بلغ عدد 158360 طالب وطالبة في كافة محافظات الجمهورية حيث يتم الإعلان عن درجات الطلاب عبر بوابة الأزهر الشريف.

توزيع درجات طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

أكد قطاع المعاهد الأزهرية أن توزيع درجات طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في الفصل الد راسي الأول جاء كما يلي:-

مجموع مادة أصول الدين من 100 درجة.

مجموع مادة اللغة العربية من 100 درجة.

مجموع مادة الرياضيات من 60 درجة.

مجموع مادة الفقه من 50 درجة.

مجموع مادة القرآن الكريم من 40 درجة.

مجموع مادة الدراسات الاجتماعية من 40 درجة.

مجموع مادة العلوم من 40 درجة.

مجموع مادة اللغة الأجنبية من 40 درجة.

مجموع مادة الثقافة الإسلامية من 20 درجة.

ويمكن للطلاب تقديم التظلمات على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 والاستعلام عنها من خلال البوابة الإلكترونية.

موعد انطلاق الترم الثاني لطلاب الأزهر الشريف 2024

ينطلق الترم الثاني لطلاب الأزهر الشريف 2024 يوم السبت الموافق 11 فبراير 2024 وفقا للخريطة الزمنية المعلنة للعام والتي تم توحيدها بين المعاهد الأزهرية والمدارس الحكومية وذلك لعدم تشتيت الأسر المصرية.

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