الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

جريدة الدستور

أيام قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية بعد أن أنهي الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول الأسبوع الماضي.

وأكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أن لجان التقدير لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية  مستمرة في أعمالها منذ يوم السبت الماضي.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

 أشارناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية إلى استمرار تصحيح الامتحانات لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024  حتى الانتهاء من تقدير جميع كراسات الإجابة، مؤكدًا أنه بعد ذلك، ستقوم لجنة النظام والمراقبة بالعمليات النهائية للرصد الورقي والالكتروني، والمراجعات النهائية، واستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية ، ومن المتوقع أن يتم استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية  وعرضها على محافظ الغربية في النصف الأول من الأسبوع القادم للإعتماد.

شهادة الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية

كان وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد قام بأكثر من زيارة لمقار لجان التقدير لأوراق الإجابة، حيث تتم أعمال التقدير لجميع المواد الدراسية التي أداها الطلاب في الامتحان، وتشمل هذه العمليات تقدير أوراق الإجابة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة البالغ عددهم 87068 طالبًا، بالإضافة إلى 3492 طالبًا لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية في جميع المواد.

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة الدقة والجودة والانضباط في العمل، وذلك لصالح جميع الطلاب، وأكد أهمية عدم إهمال أي جزء من إجابات الطلاب، وطالب الجميع بالالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، وعدم استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان، وعدم التدخين أيضًا، كما دعا إلى اتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، والحرص على نظافة مقرات اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة، مضيفًا أنه يتمني أن تكون هذه النتائج ملبية لتطلعات الطلاب وأولياء أمورهم وتعكس جهودهم واجتهادهم في الدراسة، ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية 

وأكد أن إعلان النتيجة سيكون عقب انتهاء عمليات التقدير والمراجعة، من المتوقع أن تكون النتائج جاهزة للإعلان عنها في النصف الأول من الأسبوع القادم، مشيرًا إلي أن انتهاء أعمال التقدير يعتبر الخطوة الأهم في إعداد نتيجة 3 إعدادي الغربية النهائية للطلاب، حيث يتم تحديد درجاتهم بناءً على تقدير أوراق إجاباتهم، ومن المتوقع أن تكون نتيجة ثالثة إعدادي محافظة الغربية جاهزة للإعلان عنها خلال الأسبوع القادم وسيتم غعتمادها فورًا من محافظ الغربية.

txt

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الشرقية للعام الدراسى 2024

txt

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 في كافة المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية نتيجة الصف الثالث الاعدادي وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربيه نتيجة ثالثة إعدادي نتيجة ثالثة إعدادي محافظة الغربية نتيجة 3 إعدادي الغربية

مواد متعلقة

"تضامن الغربية" تشارك في معرض لتوزيع الاثاث المنزلى بقطور

محافظ الغربية يجتمع بلجنة تدعيم دور المرأة بمشروع تنمية الاسرة

"مواجهة الدولة المصرية للتحديات المائية الراهنة " ندوة بإعلام المحلة

رئيس مدينة طنطا: استمرار تطبيق قرار إغلاق المحال التجارية فى موعدها

ضبط 90 مخالفة تموينية في الغربية

تحرير 10 محاضر لأصحاب مخابز بلدية وسياحية في السنطة

ميدان الساعة في طنطا.. من ساحة الإعدام إلى نصب تذكاري يحكي قصة البراءة

جهود مدينة كفر الزيات في رفع النظافة وتحسين البيئة

الأكثر قراءة

عاجل.. أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

التعادل سيد الموقف.. ركلات الترجيح تحسم نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

على عينك يا تاجر.. "منجد" يرشد عن أماكن للتنقيب عن الآثار على "فيسبوك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل