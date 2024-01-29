موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

أيام قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية بعد أن أنهي الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول الأسبوع الماضي.

وأكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أن لجان التقدير لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية مستمرة في أعمالها منذ يوم السبت الماضي.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

أشارناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية إلى استمرار تصحيح الامتحانات لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 حتى الانتهاء من تقدير جميع كراسات الإجابة، مؤكدًا أنه بعد ذلك، ستقوم لجنة النظام والمراقبة بالعمليات النهائية للرصد الورقي والالكتروني، والمراجعات النهائية، واستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية ، ومن المتوقع أن يتم استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية وعرضها على محافظ الغربية في النصف الأول من الأسبوع القادم للإعتماد.

شهادة الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية

كان وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد قام بأكثر من زيارة لمقار لجان التقدير لأوراق الإجابة، حيث تتم أعمال التقدير لجميع المواد الدراسية التي أداها الطلاب في الامتحان، وتشمل هذه العمليات تقدير أوراق الإجابة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة البالغ عددهم 87068 طالبًا، بالإضافة إلى 3492 طالبًا لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية في جميع المواد.

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة الدقة والجودة والانضباط في العمل، وذلك لصالح جميع الطلاب، وأكد أهمية عدم إهمال أي جزء من إجابات الطلاب، وطالب الجميع بالالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، وعدم استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان، وعدم التدخين أيضًا، كما دعا إلى اتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، والحرص على نظافة مقرات اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة، مضيفًا أنه يتمني أن تكون هذه النتائج ملبية لتطلعات الطلاب وأولياء أمورهم وتعكس جهودهم واجتهادهم في الدراسة، ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية

وأكد أن إعلان النتيجة سيكون عقب انتهاء عمليات التقدير والمراجعة، من المتوقع أن تكون النتائج جاهزة للإعلان عنها في النصف الأول من الأسبوع القادم، مشيرًا إلي أن انتهاء أعمال التقدير يعتبر الخطوة الأهم في إعداد نتيجة 3 إعدادي الغربية النهائية للطلاب، حيث يتم تحديد درجاتهم بناءً على تقدير أوراق إجاباتهم، ومن المتوقع أن تكون نتيجة ثالثة إعدادي محافظة الغربية جاهزة للإعلان عنها خلال الأسبوع القادم وسيتم غعتمادها فورًا من محافظ الغربية.