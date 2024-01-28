الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جهود مدينة كفر الزيات في رفع النظافة وتحسين البيئة

رفع مخلفات
رفع مخلفات

أكد رئيس مركز ومدينة كفر الزيات في محافظة الغربية، المحاسب عادل داود، أن جهودًا مهمة قد تمت للتخلص من التراكمات النفايات وتحسين مستوى النظافة في المدينة والقرى التابعة، وذلك من خلال عملية ناجحة لرفع نحو 230 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك في خطوة تأكيدية على التزامها بتحسين جودة الحياة والبيئة.

وأضاف داود، تهدف هذه الحملة النظافة الشاملة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة صحية ونظيفة للمدينة والمناطق المحيطة بها. وقد شملت الحملة تنظيف وتسوية الطرق الفرعية والشوارع، بهدف تسهيل حركة المرور وتحسين المنظر العام للمدينة، ولقد تم تنسيق ومتابعة هذه الجهود من قبل علاء بهنسي وتامر شوارة والدكتورة إيناس عبد المطلب، نواب رئيس المدينة، لشؤون المركز والقري والمدينة، وتحت إشراف رئيس المركز والمدينة.

وأكد رئيس المدينة، أن هذه الحملة تعكس اهتمام الوحدة المحلية بقضايا البيئة وصحة المجتمع، وأنها ستستمر في المستقبل للحفاظ على نظافة المركز والمدينة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وشدد على ضرورة التعاون الفعال بين الوحدة المحلية والمواطنين للحفاظ على المظهر العام للمدينة والحفاظ على الصحة العامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية.

وذلك ضمن سلسلة من حملات النظافة التي أطلقتها محافظة الغربية، بإشراف الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، بهدف تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة في جميع المراكز والمدن التابعة للمحافظة، وقد أكد الدكتور طارق رحمى على أهمية استمرار هذه الحملات وتوفير بيئة صحية للمواطنين وتحسين جودة الحياة في مدن ومراكز محافظة الغربية.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

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