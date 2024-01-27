السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مجمع الخدمات الحكومية بـ"نهطاي" في الغربية.. "حياة كريمة" تحقق الحلم

حياة كريمة
حياة كريمة

في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين ظروف الحياة في الريف المصري، أكد أهالي قرية نهطاي التابعة لمدينة زفتى بمحافظة الغربية أن استكمال مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، الذي قارب على الانتهاء، حيث وصلت نسبة التنفيذ به إلى 99٪ بتكلفة تقدر بـ 10 ملايين جنيه، يعد نقلة كبيرة في مستقبل القرية والقرى المجاورة.

ويعتبر مجمع الخدمات الحكومية في نهطاي، حلم العمر الذي طال انتظاره لأهالي القرية والقرى المجاورة، ويتميز هذا المجمع بتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات المهمة والضرورية للمواطنين، حيث يضم مقرات لمراكز تكنولوجية، السجل المدني، الشهر العقاري، التموين، البريد، وحدة محلية، المجلس المحلي، والتضامن الاجتماعي، هذا بالإضافة إلى المجمع الزراعي البيطري الذي تم الانتهاء من كافة الأعمال الخرسانية فيه، وتجري الآن أعمال التشطيبات والتي وصلت لـ نسبة 98.5٪ بتكلفة إجمالية تبلغ 5.4 مليون جنيه.

وفي هذا السياق، أكد مؤمن مصطفى، أحد شباب القرية، أن مجمع الخدمات الحكومية يوفر إجراءات سريعة ومريحة لاستخراج الأوراق الرسمية في مكان واحد وفي وقت قياسي، وأضاف أن مبادرة حياة كريمة بالفعل كرمت الإنسان المصري في القرى وأنصفته ووضعته في مكانة تليق بالمواطن الذي آمن برئيسه وبحكمته في إدارة الأمور، كما أن مجمع الخدمات البيطرية الزراعية هو “ما كان يحلم به فلاحو القرية والقرى المجاورة”، من حيث الخدمات المباشرة للفلاح المصري.

من جهتها، قالت فاطمة شعلة، مواطنة في القرية، بأنها وجدت في مجمع الخدمات الحكومية خدمات لم تكن تحلم بتوفرها في المدن الكبرى بمصر، وأشادت بتقديم خدمات مميزة تدعمها الدولة وتقدمها للشعب بأقل التكاليف، ما جعل الكثير من الأشخاص يفضلون العيش في القرية ونقل أعمالهم إلىأقرب مكان ممكن للاستمتاع بجمال الطبيعة والنقاء، إلى جانب الاستفادة من الخدمات العصرية المتاحة، وأشارت إلى أن التطور الذي شهدته القرية كان أكثر ما كانت تتوقعه، وأنها من بين أكثر المتفائلين بهذه المبادرة.

"مشروع القرن" تنمية قرى الريف المصري

يُذكَر أن لمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن الذي تم تدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019، وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، وقد تم تنفيذ 951 مشروعًا داخل 54 قرية و88 تابعًا في مركز زفتى، بتكلفة إجمالية تخطت الـ 4.5 مليارات جنيه.

بفضل مبادرة حياة كريمة واستكمال مجمع الخدمات الحكومية بقرية نهطاي، يتم تلبية احتياجات ومتطلبات السكان وتحسين مستوى الحياة في الريف المصري، وهذا يعكس التزام الدولة بتوفير الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الريفية، ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين فرص العيش للمواطنين.

مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي
مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي
مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي
مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي
مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي
مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي
مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي
مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي
مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي
مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي
مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي
مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي
مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي
مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي
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