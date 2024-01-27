تحرير 15 محضرا ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بكفر الزيات في الغربية

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 15 محضرًا مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز كفرالزيات، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، من بين المخالفات التي تم رصدها: التلاعب في الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، وترأسها أحمد فتحى مدير إدارة تموين كفرالزيات، التفتيش على المخابز فى مركز كفرالزيات، وحررت 15 محضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

تأتي هذه الحملة في إطار جهود الدولة لتوفير خبز عالي الجودة للمواطنين وضمان سلامتهم الصحية، تهدف الحملة إلى مراقبة المخابز والتأكد من التزامها بأنواع الخبز المحددة ووزنها ونظافة الأدوات المستخدمة في صناعة العجين والالتزام بإعلان الأسعار، كما تهدف الحملة أيضًا إلى حماية الدعم المقدم للمواطنين ومنع سرقة الدقيق، وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة للدولة لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين.

استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين ومنع سرقة الدقيق وضمان توفر الخبز اللائق بأسعار معقولة.

وأكد رحمي، “يجب على الجميع أن يدعموا جهود الدولة في مكافحة التجاوزات وضمان جودة المنتجات الغذائية. ويجب على أصحاب المخابز الالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة والعمل بشكل قانوني ومسؤول لضمان سلامة وصحة المستهتمت حملة ناجحة من مديرية التموين في محافظة الغربية”.