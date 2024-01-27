محافظ الغربية يجتمع بلجنة الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعًا بأعضاء لجنة الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة ضمن لجان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والتي شكلها محافظ الغربية لخدمة المشروع القومي بالمحافظة.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع الحضور خطة العمل الموضوعة والتي تشتمل على عدة محاور وأهداف أهمها زيادة توافر وإمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتحقيق تحسين شامل ومستدام في الصحة الانجابية للجميع، تحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الاسرة، مؤكدا على أهمية التنسيق الجيد بين الصحة وكافة الجهات المختصة والتكامل بينهم في تنفيذ كافة الأنشطة المتعلقة بتنمية الأسرة المصرية.