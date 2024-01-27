السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يلتقى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين

محافظة الغربية
محافظة الغربية

استكمل طارق رحمي محافظ الغربية، لقاءاته الأسبوعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك لتلقي طلبات المواطنين، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها، وخلال اللقاء الأسبوعي ناقش المحافظ مع النواب كافة المشاكل والطلبات المطروحة واحتياجات المواطنين بكافة القطاعات بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الغربية خلال اللقاء، أن هناك تواصلا مستمرا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية فتح قنوات التواصل الجماهيري المختلفة سواء من خلال الجولات الميدانية في المدن والقرى ولمتابعة المشروعات، أو بعقد اللقاءات مع المواطنين، أو بواسطة وسائل التواصل المختلفة لنقل مطالب أهالي المحافظة بكافة ربوعها، ووضع الحلول السريعة والفورية لها بالتكاتف والتلاحم بين الجانبين التنفيذي والبرلماني.

وأشار رحمي خلال اللقاء أن العلاقة بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة متواصلة بشكل دائم ومثمر لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، مشيرا إلى حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لأي أفكار أو موضوعات تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا والتنمية بالمحافظة.

واستهل محافظ الغربية الاجتماع بالتهنئة لكافة القيادات الأمنية بالمحافظة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة موجها الشكر لهم لدورهم في حفظ أمن واستقرار البلاد وتحقيق العدالة والحفاظ على مكتسبات الشعب وحقوقه مشيدا بتضحيات شهداء الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن.

وأصدر المحافظ خلال الاجتماع عددا من التوجيهات جاء أهمها تكثيف الجهود ومشاركة كافة الجهات في الحملة التوعوية الكبرى التي أطلقتها المحافظة بمحاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
 كما وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاء المواطنين والتأكيد على حسن معاملة المواطنين وإنهاء مصالحهم بدقة وفي أسرع وقت ممكن، التوسع في إقامة المنافذ بالقرى والعمل على توافر جميع السلع الغذائية داخل تلك المنافذ والمعارض وذلك بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، كما وجه باستمرار تكثيف حملات النظافة داخل القرى والمدن ورفع التراكمات أولا بأول، رفع كافة الإشغالات خاصة في محيط المدارس والمنشآت الصحية والسياحية والشوارع الرئيسية والميادين وسرعة الرد على الشكاوى الواردة، سواء الخاصة بالمنظومة الموحدة لشكاوى مجلس الوزراء أو شكاوى مبادرة صوتك مسموع والغربية بتتغير بكم.

واختتم المحافظ المجلس بالاستماع ومناقشة طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وذلك بحضور ومشاركة الجهات التنفيذية لاتخاذ القرارات وتنفيذها على الفور.

محافظ الغربية يلتقى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لتلقي طلبات المواطنين ناقش المحافظ مع النواب كافة المشاكل واحتياجات المواطنين التواصل الجماهيري الم بعقد اللقاءات مع المواطنين

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