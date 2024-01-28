تحرير 10 محاضر لأصحاب مخابز بلدية وسياحية في السنطة

أسفرت حملة من مديرية التموين بالغربية، عن تحرير10 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز السنطة، خلال الـ24 ساعة، بالتعاون مع مجلس مدينة السنطة، برئاسة منى صالح.

وأجرت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز السنطة، وحررت 10 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

وأكدت رئيس مركز ومدينة السنطة، ضرورة استمرار تنفيذ مثل هذه الحملات التموينية المكثفة وتعزيز الرقابة على المخابز في المركز والمدينة، لضمان توفير منتجات غذائية آمنة وصحية للمستهلكين، وينبغي أيضًا تكثيف التوعية والتدريب لأصحاب المخابز حول أهمية الامتثال للمعايير الصحية والنظافة، وتشجيعهم على تحسين عمليات الإنتاج والمراقبة الذاتية.

وقال وكيل وزارة التموين بالغربية، إن هذه الحملات تهدف إلى ضمان احترام المعايير الصحية والنظافة في قطاع المخابز والحفاظ على جودة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلكين، كما تسعى هذه الحملات لبناء الثقة بين المستهلكين والمخابز المحلية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع المخابز.

وأضاف، أن جهود مديرية التموين بمحافظة الغربية تعكس التزام الحكومة بحماية المستهلكين وضمان جودة المنتجات الغذائية، مؤكدًا أنه يجب أن يستمر العمل المشترك بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة التموين، والمحافظة، والنيابة العامة، لمكافحة التجاوزات والمخالفات في قطاع المخابز وضمان سلامة المستهلكين.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة في ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.