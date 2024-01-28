رئيس مدينة طنطا: استمرار تطبيق قرار إغلاق المحال التجارية في موعدها

أكد الدكتور محمود عيسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا، بالغربية، أن لجان المركز والمدينة مستمرة في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتطبيق المواعيد الرسمية لفتح وإغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش.

وأشار إلى أنه يتم تشكيل لجان مختصة في كل وحدة محلية بإشراف نواب رئيس المدينة، وتقوم هذه اللجان بزيارة جميع المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات للتأكد من التزامها بالإجراءات القانونية والانضباط التام.

وأكد أنه تم إغلاق 29 محلًا وورشة في مركز ومدينة طنطا بناءً على قرار من اللجان، تحت إشراف الدكتور محمود عيسي، بسبب انتهاكهم للمواعيد الرسمية للإغلاق، وقد تم أيضًا تخفيف وإطفاء الإضاءة الخارجية التيار لـ26 محلًا آخر تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء.

وأشار "عيسى" إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا، في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش.

من جهته، أعلن محافظ الغربية، طارق راشد رحمي، استمرار حملات المراقبة والمتابعة في مراكز ومدن المحافظة لرصد المخالفين للمواعيد الجديدة للإغلاق والإجراءات الاحترازية المفروضة من قبل مجلس الوزراء، وأكد أنه لن يتهاون في تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن المواعيد المحددة للإغلاق.

وأضاف "رحمي" أهمية الالتزام بالمواعيد الرسمية والإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. وناشد رؤساء المدن والأحياء بضرورة الالتزام وتنفيذ تلك المواعيد، بهدف ضمان استقرار توريد الكهرباء وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد أن محافظة الغربية ستواصل تكثيف حملات المراقبة والمتابعة في مختلف المراكز والمدن بالمحافظة لضمان الامتثال للمواعيد الرسمية والإجراءات الاحترازية، وتطبيق الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، كما طالب جميع المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية بالتعاون الكامل والالتزام بالتدابير والتوجيهات الحكومية للحفاظ على الصحة العامة واستقرار التوريد الكهربائي.