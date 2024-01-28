"مواجهة الدولة المصرية للتحديات المائية الراهنة " ندوة بإعلام المحلة

نظم مركز إعلام المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، بالتعاون مع إدارة التضامن الاجتماعى مركزالمحلة الكبرى، ندوة توعوية، اليوم الأحد، بالمحلة الكبرى بعنوان "مواجهة الدولة المصرية للتحديات المائية الراهنة ".

حاضر فيها إيمان قابيل مديرإدارة الإعلام والتوعية بديوان عام وزارة الموارد المائية والرى، وأدارتها نهى العشماوى الإعلامية بمركز إعلام المحلة، وبحضور محمود السمرى مدير المركز.

وتناولت قابيل، التعريف بأهمية المياه للإنسان وكذلك للزراعة ودخولها فى بعض الصناعات الهامة كما أوضحت سعى الدولة الدائم لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية أو إقامة مشروعات من شأنها تقليل الفاقد من المياه وإعادة استخدامها، موضحة ان تمتلك مصر إمكانات هائلة بفضل تعداد سكانها البالغ حوالي 100 مليون نسمة وموقعها الجغرافي الذي يتيح مدخلًا ممتازًا للأسواق الأجنبية المهمة.

وأشارت قابيل إلى أن حجم المياه الواردة إلى مصر بجميع مصادرها " نهر النيل – مياه الأمطار- المياه الجوفية " لا تكفى لاحتياجات مصر الحالية مع زيادة عدد السكان ومحدودية تلك الموارد، وكذلك التغيرات المناخية التى ينتج عنها تهديدات للتنمية المستدامة، ولذلك تعانى مصر من الشح المائى.

وذكرت قابيل أنه لعلاج مشكلة الشح المائى يتم تعويض الفجوة من خلال إعادة تدوير مياه الصرف الزراعى ثم استخدامها فى الرى واستحداث تطبيقات للرى الذكى، ويتم إعادة تدوير مياه الصرف الصحى ثم استخدامها فى زراعة الأشجار الخشبية اللازمة لتصنيع الأخشاب كما يتم استيراد بعض المنتجات الغذائية التى تحتاج مياه غزيرة فى الزراعة والتقليل من زراعتها فى مصر وتم مؤخرا تبطين الترع لتقليل الفاقد والمتسرب من المياه والحفاظ عليها قدر المستطاع، كذلك يتم تحلية مياه البحار وتكون موجهه للقرى السياحية نظرا لتكلفتها العالية ويتم التوعية لترشيد استهلاك المياه فى الاستخدام اليومى لمحاولة سد الفجوة لحل مشكلة الشح المائى.